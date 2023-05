Kdo se má starat o zatoulané psy? Povinnost mají města, těm menším k tomu ale chybí strážníci

Samy obce nemají povolení k odchytu zvířat a nedaří se jim sehnat někoho, kdo by byl podle potřeby schopen zasáhnout včas. Tohle řeší několikrát do roka například v Brtnici na Vysočině.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Obce mají povinnost se postarat o toulavá zvířata, často jim ale chybí lidé, kteří by je odchytili

„Volala nějaká paní, že z chaty odvezli pána do nemocnice a pes tam zůstal sám. Policie řekla, že tam vstoupit nemůže, pro nás platí to samé. Řešení neexistuje,“ popisuje brtnický starosta Jan Přibyl z hnutí MYHA Brtnice.

Podle Státní veterinární správy je každá obec povinná se postarat o zvířata bez pána nebo toulavé psy. Třeba tím, že uzavře smlouvu s někým, kdo má právo na odchyt.

Takových jedinců nebo organizací je na Vysočině 18. Z toho třetina jsou města se svými strážníky.

‚Každý zřejmě zvažuje, do čeho investovat.‘ V útulcích přibývají psi z rodin, které si je už nemohou dovolit Číst článek

„Nemáme městskou policii. Nemáme lidi, kteří by na to byli vycvičení, ani útulek. Městská policie Jihlava funguje na území města. Co jsme volali do dojezdové vzdálenosti, to se nám nepodařilo sehnat. A když budete volat někoho, kdo je sto kilometrů daleko, tak potom chyťte toulavého psa za dvě hodiny,“ krčí rameny nad neřešitelnou situací starosta Brtnice.

„Jsme v právním vakuu,“ dodává.

Někdy k sobě ale osamělý pes nechce člověka pustit. Na návod, jak se o takového psa postarat, neporušit pravidla a neohrozit ani obecní zaměstnance, čeká i radnice města Okříšky.

Právní poradna Svazu měst a obcí na Vysočinu vzkázala, že povinnost zasáhnout nemá nikdo. Problém ale stejně nakonec řeší právě radnice.