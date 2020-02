Protopopová za odvoláním šéfa léčebny? ‚Byla u toho, ale politické důvody v tom nejsou,‘ říká zástupce

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pátek nečekaně odvolal ředitele psychiatrické nemocnice v Havlíčkově Brodě Jaromíra Maška. Podle resortu nebyl aktivní při zavádění reformy psychiatrické péče.

U jeho odvolání byla i Dita Protopopová, která je s nemocnicí spojena v případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího. A premiér Andrej Babiš (ANO) ji v listopadu jmenoval tajemnicí vládní rady pro duševní zdraví.

Prozatímní šéf nemocnice Jiří Konrád v rozhovoru pro iROZHLAS.cz odmítl, že by Maškův odchod měl politické pozadí. Rozhovor Havlíčkův Brod 15:25 17. února 2020

Ministerstvo zdravotnictví v pátek odvolalo z funkce ředitele havlíčkobrodské psychiatrické nemocnice Jaromíra Maška, jak informoval server Neovlivní. Argumentovalo jeho nedostatečnou aktivitou při zavádění reformy psychiatrické péče. Souhlasíte?

Pan ředitel informoval ministerstvo, že v rámci takzvané reformy psychiatrie nemůže realizovat některé další uložené kroky, protože na ně nemáme finanční a personální zdroje.

Důvodem tedy podle vás je, že nemůžete splnit požadavky při zavádění reformy psychiatrické péče?

Ministerstvo má nalajnovanou reformu a žádá, aby kroky té reformy řízené organizace plnily. Některé už jsme splnili, ale plnění řady dalších kroků není reálné. Řadu nových služeb nejsme schopni naplnit.

Vy osobně s odvoláním Jaromíra Maška souhlasíte?

Nikoliv.

Můžete vysvětlit proč?

Protože si myslím, že ředitel řídil 14 let organizaci velice dobře. Měl dobré renomé mezi ostatními odborníky a zaměstnanci. Dělal maximum, co mohl. Pro ty nové kroky ani není vytvořena příslušná legislativa. A nemůže je dělat ani z toho důvodu, že mu to neumožňují zákonné předpisy pro řízení organizace.

Protopopová u odvolání

Byly nějaké náznaky, čekal jste, že pan Mašek bude odvolán?

Nikoliv. V úterý mi telefonovala paní doktorka Dita Protopopová, že na pana ředitele přišly nějaké stížnosti, že bude pozván k panu ministrovi a že bude pravděpodobně odvolán.

Telefonovala vám to předem?

Telefonovala mi to předem jako zástupci ředitele, abych měl informaci, že budu pravděpodobně pověřen řízením do doby, než z výběrového řízení vzejde nový ředitel. Ve čtvrtek dostal pan ředitel e-mail z ministerstva, že se tam má na půl devátou dostavit. Proběhlo jednání a na jeho závěr byl panem ministrem odvolán.

Byla u toho jednání i paní Protopopová?

Ano, byla.

Můžou za tím odvolání být politické důvody?

Ne, to se nedomnívám.

Ptám se proto, že paní Protopopová byla s havlíčkobrodskou psychiatrickou nemocnicí spojována v případu premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Protopopová u vás dříve pracovala, byla ošetřující lékařkou Babiše mladšího, který se u vás léčil. Může to s jeho odvoláním nějak souviset?

To se také nedomnívám. Nemyslím si to.

Maškova reakce Odvolaný ředitel Jaromír Mašek nevidí za svým odvoláním osobní ani politické důvody. „Odvolání jsem nečekal, ale respektuji ho. S panem ministrem máme rozdílný pohled na sled jednotlivých kroků u reformy psychiatrické péče,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Že se ho zaměstnanci zastali, ho prý příjemně překvapilo. Do vypsaného výběrového řízení na nového ředitele se hlásit nechce, dál bude v psychiatrické nemocnici pracovat jako lékař.

Zaměstnanci se za pana ředitele postavili. Je to pravda?

Ano, vedoucí pracovníci jednomyslně nesouhlasí s jeho odvoláním a dnes odpoledne (v pondělí) vydáme k tomu otevřený dopis adresovaný panu ministrovi.

Co v tom dopise bude?

Bude tam nesouhlas, bude tam polemika s výroky v tiskové zprávě ministerstva, která zdůvodňuje jeho odvolání a kde jsou uvedeny zavádějící informace. Je tam například to, co k tomu odvolání měl dodat předseda Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, profesor Pavel Mohr. Je to ale text, který je vytržen z kontextu a který pronesl někdy v minulosti. O tom odvolání se dozvěděl až z médií.

Někteří zaměstnanci mají prý připravené i výpovědi. Máte tuto informaci?

Ano, hovořilo se o tom.

Vy sám jste připraven podat výpověď, pokud ministerstvo neustoupí?

Vzhledem k tomu, že jsem jmenován statutárním zástupcem, tak mám za organizaci zodpovědnost a nemohu ji podat.

A pokud byste nebyl statutárním zástupcem?

Ano, tak bych to zvažoval.