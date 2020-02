‚Ať Míra dál zůstává s naší léčebnou!‘ Odvolaného ředitele psychiatrie podpořily stovky lidí

Maškovo odvolání oznámil ministr Vojtěch před týdnem s účinností k 16. únoru. Zdůvodnil ho i Maškovou neochotou přijímat kroky schválené reformy psychiatrické péče. Podle Konráda ale některé požadavky reformy nejsou smysluplné, případně je nelze kvůli nedostatku personálu realizovat.

Argumenty ministerstva Ministr zdravotnictví odvolal ředitele Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod Jaromíra Maška. Důvodem byla především nespokojenost s aktivitou nemocnice při realizaci reformních kroků v oblasti péče o duševní zdraví. Resort o tom v pátek informoval v tiskové zprávě.

Ve středu vyhlásilo ministerstvo na místo ředitele výběrové řízení. Mašek se znovu přihlásit nechce. „Myslím, že vztahům nemocnice a zřizovatele by to neprospělo,“ řekl Mašek. Byl by rád, kdyby tak ale učinil někdo z nemocnice. „Mám typ na konkrétní jméno, ale říkat ho nebudu, vím, že se chce o místo ucházet,“ řekl Mašek. Jeho nástupci doporučuje lepší komunikaci s ministerstvem a více diplomacie ve vyjadřování.

Maškova reakce Odvolaný ředitel Jaromír Mašek nevidí za svým odvoláním osobní ani politické důvody. „Odvolání jsem nečekal, ale respektuji ho. S panem ministrem máme rozdílný pohled na sled jednotlivých kroků u reformy psychiatrické péče,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. Že se ho zaměstnanci zastali, ho prý příjemně překvapilo. Do vypsaného výběrového řízení na nového ředitele se hlásit nechce, dál bude v psychiatrické nemocnici pracovat jako lékař.

Za odvolaného ředitele se postavili někteří regionální politici nebo europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který Maškovo odvolání označil za nevěrohodně zdůvodněné. Podporuje ho také petice, kterou už podepsalo takřka 3500 lidí.

Reformu nelze zpochybňovat

Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS), která stála u vzniku reformy psychiatrické péče, v prohlášení na svém webu uvedla, že reformu nelze zpochybňovat kvůli personální výměně jednotlivců. Odmítla, že by byla nekoncepční a nepřipravená. Reforma má většinu péče o duševně nemocné přenést do jejich přirozeného prostředí prostřednictvím Center duševního zdraví (CDZ).

Jedno z pilotních vzniklo v Havlíčkově Brod před třemi lety. Mělo ale nedostatek odborníků. Podle AKS mohl Mašek svým manažerským rozhodnutím chod centra ohrozit. Pracovníci nemocnice, kteří se za odvolaného ředitele postavili, naopak zdůrazňují, že byl sám ochoten pro CDZ pracovat, pokud by o práci neměl zájem jiný odborník.

Otevřený dopis vedoucích zaměstnanců Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod ministrovi zdravotnictví: