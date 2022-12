Osmnácté ohnisko ptačí chřipky. V malochovu na Frýdecko-Místecku uhynulo šest slepic z devíti

Nejvyšší správní soud zrušil snížení pokuty pro Prechezu. Původně měla zaplatit sedm milionů

Precheza patří do skupiny Agrofert, kterou do února 2017 vlastnil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, kvůli zákonu o střetu zájmů pak své akcie vložil do svěřenských fondů.