‚Když budu muset, holt se svých slepic zbavím.‘ Likvidace velkochovu pokračuje, místní čeká kontrola

Bedřich Zapletal, senior žijící v Brodu nad Tichou, chová za svým domem slepice a několik poštovních holubů. Přitom žije jen půl kilometru od velkochovu, kde se minulý týden prokázala nákaza ptačí chřipkou. Veškeré ptactvo má uzavřené ve voliérách.

„Já mám holuby stejně přes zimu zavřené. Sice to pro ně není povinné, protože se chřipkou nakazit nemůžou, ale draví ptáci teď loví častěji,“ vysvětluje Zapletal.

S možným rizikem, že se jeho slepice nakazí, se už smířil. „My máme jenom 9 slepic a kohouta. Když se jich budeme muset zbavit, tak se holt nedá nic dělat.“

Stejně jako další chovatelé musel i on nahlásit počet kusů chovaného ptactva, potvrzuje starosta Brodu nad Tichou Emil Mára: „Museli jsme přijímat jednotlivá nařízení v průběhu rozšiřování nákazy. Také jsme rozdávali návod, jak se chovat, aby lidé nebyli zbytečně nervózní.“

Hasiči likvidují drůbež ve velkochovu na Tachovsku | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Údaje o jednotlivých malochovech si následně převzala krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj. Ti náhodně vyberou několik chovů a ptactvo otestují. Nyní však mají spoustu práce s likvidací ve firmě Česká Drůbež.

„Jak hasiči, tak agenturní pracovníci posílili personál, aby se urychlilo vynášení a všechny ostatní činnosti,“ říká Richard Bílý, ředitel oboru ochrany zdraví a pohody zvířat krajské veterinární správy.

Úplná depopulace

Celková kapacita velkochovu byla v době potvrzení nákazy 742 tisíc nosnic různého stáří. „Předpisy neumožňují nic jiného než depopulaci. Stejně tak se všechna vejce postupně likvidují ve spalovnách a v kafilérii,“ doplňuje Bílý

Do části haly dva vpustili hasiči oxid uhličitý, který nejprve nosnice uspí a následně udusí ve spánku. Tento způsob však přinesl určité komplikace.

„Bylo velmi obtížné utěsnit všechny výdechy a klimatizace z té budovy. Místo dvou až čtyř hodin se hala plynovala celou noc. Bylo to poměrně neefektivní, spotřebovalo se obrovské množství plynu. V tuto chvíli zkoušíme nasadit druhou metodu, a to vynášet živou drůbež do kontejnerů a utrácet ji v nich. Pravděpodobně budeme obě metody kombinovat,“ vysvětluje ředitel odboru Bílý.

Z počátku zkoušeli pracovníci oddělit haly jedna a tři a zamezit tak přenosu nemoci. Ta se však projevila i tam, přestože úhyn v těchto halách zatím není tak vysoký.

„Alespoň jsme zpomalili nástup nákazy, což nám umožní postupně utrácet a vynášet. Kdyby najednou začalo hynout ve všech halách větší množství ptáků, bylo by to pro nás velmi obtížné,“ uznává Bílý.

Velkochov na Tachovsku představoval asi 15 procent celkové produkce vajec v české republice. Podle optimistických odhadů by likvidace mohla být dokončena v polovině ledna, nejpozději však do konce měsíce. Jak rychle se chov obnoví, bude záležet na tom, jaké nosnice firma sežene.