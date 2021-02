Ve středních Čechách se objevila nákaza ptačí chřipkou. Do chovu ji nejspíš zavlekly divoké kachny

Válková: Pokud Ústavní soud rozhodne o změně volebního systému, nová varianta se do voleb nestihne

„Pokud by Ústavní soud zrušil obě části, dostali bychom se do situace, kdy by mohlo dojít k určité radikální změně v době, kdy už běží předvolební kampaň,“ zdůrazňuje poslankyně Helena Válková (ANO).