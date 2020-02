V Moravanech na Pardubicku ptačí chřipka není, veterináři vybijí jen chov v blízkých Slepoticích

Nákaza ptačí chřipkou ve druhém chovu firmy Moras v Moravanech na Pardubicku se nepotvrdila, 120 tisíc kusů brojlerů se nemusí utratit. Novinářům to v úterý řekl ředitel krajské veterinární správy Josef Boháč. Podnik Moras má chovy ještě ve tři kilometry vzdálených Slepoticích, kde se u krůt v pondělí nákaza ptačí chřipkou potvrdila. Pardubice 9:22 18. 2. 2020 (Aktualizováno: 10:24 18. 2. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběr vzorků u drůbeže, cvičení pro případy nebezpečných nákaz zvířat, Boletice | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve vedlejších halách ve Slepoticích jsou brojleři, virem nakažení nejsou. Protože jsou ale v ohnisku nákazy, veterináři přikázali jejich usmrcení. Je tam zhruba 140 tisíc kusů drůbeže, odhadem 400 tun. Vybíjení drůbeže tam začalo v pondělí večer a potrvá zřejmě do pátku. Škoda přímo na drůbeži, která by měla jít na porážku, je podle odhadu firmy do deseti milionů korun.

Potvrzeno. Ve Slepoticích na Pardubicku je ve velkochovu ohnisko ptačí chřipky. Nasazená asi bude i armáda.

Po areálu chodí muži v ochranných oblecích.

Vybitý bude celý chov, což jsou desetitisíce kusů drůbeže. Likvidace začne zítra.

Odpoledne zasedne bezpečnostní rada kraje. pic.twitter.com/UtNNWLsemR — Josef Ženatý (@josefzenaty) February 17, 2020

Preventivní opatření

Areál firmy ve Slepoticích je nyní uzavřen. „U vjezdu bude instalována dezinfekční smyčka tak, abychom zabránili rozšíření choroby mimo areál,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD). Veterináři prošetří, jakým způsobem se viry do chovu dostaly, mohlo jít například o kontaminaci podestýlky nebo je tam mohl zanést personál.

Veterináři kolem nového ohniska vytyčí tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V nich budou platit přísnější opatření pro chovatele a budou se muset zjistit přesné počty chovaného ptactva.

Nové ohnisko je první letošní v komerčním chovu. Úplně první případ se vyskytl v lednu ve Štěpánově nad Svratkou na Žďársku v domácím chovu, na který veterinární správa reagovala zpřísněním podmínek pro chovatele v blízkém okolí. Poté, co nebyli nalezeni žádní další nemocní ptáci, veterináři nejdříve opatření zmírnili, v pondělí přistoupili k úplnému ukončení.

„Všechno bylo v pořádku. Tak, jak jsem avizovali, jsme zrušili mimořádná veterinární opatření,“ uvedl ředitel Krajské veterinární správy na Vysočině Božek Vejmelka.

V minulých letech na Vysočině ptačí chřipka nebyla. Ve Štěpánově a jeho okolí je přes 180 drobných chovatelů drůbeže, ale žádný komerční chov. Štěpánovu se plošné vybíjení drůbeže vyhnulo.