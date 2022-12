Veterináři vyhlásili zákaz venkovního chovu drůbeže v Česku, snaží se tak zastavit šíření ptačí chřipky

Státní veterinární správa zakázala na celém území České republiky venkovní chov drůbeže, opatření bude platit od středy. Důvodem je rostoucí počet ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky. Chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů nařídili umístit ptáky do budov, a kde to není možné, maximálně omezit kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Sdělil to mluvčí správy Petr Vorlíček. Stejné opatření bylo naposledy vyhlášeno loni v listopadu.

