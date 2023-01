170 tun mrtvé drůbeže: tolik zatím vynosili hasiči z Drůbežáren na Tachovsku

Vi Huyen Tranová Na Hradě: První žena s vietnamskými kořeny v čele státu, to je výzva

„Myslím, že je důležité, že vyhrála žena. To značí, že naše země trochu dospěla, co se týče feminismu nebo rovnoprávnosti genderů a lidí obecně,” říká Vi Huyen Tranová a vžívá se do role prezidentky.