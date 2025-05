Půdní sucho v Česku nabírá na intenzitě. Předpověď nedává šanci na zásadní zlepšení, uvádí Intersucho

Ještě se vrátíme trochu do minulosti a mrkneme jak dopadla letošní zima z pohledu sněhu. Srážek bylo celkově málo, takže se to odrazilo i ve sněhu. Napadla pouze třetina sněhu oproti obvyklým podmínkám. V nížinách dokonce pětina, na horách polovina. Trochu klasika posledních let. pic.twitter.com/DLtrSQGXBF