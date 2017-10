Půl roku se vyhýbá vězení. Exzemanovec Jarošek šel na operaci, soud čeká na jeho propuštění

Již v červnu vězeňští lékaři konstatovali, že Vladislav Jarošek se i přes podlomené zdraví může vrátit za mříže. Vlivný jihomoravský lihovarník odsouzený za milionové daňové podvody však dosud nenastoupil. Soudu poslal již čtyři zprávy dokládající jeho špatný zdravotní stav, minulý týden navíc podstoupil plánovanou operaci. České justici tak opět nezbývá než čekat, až Jaroška propustí z nemocnice. Brno 7:00 29. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladislav Jarošek na snímku z roku 2003 | Foto: Martin Pekárek / CNC / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

"Aktuálně máme zprávy z případu pana Jaroška takové, že je po operaci v Nemocnici v Motole v Praze," řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová. Podnikateli z Mutěnic na Hodonínsku přitom roční zdravotní propustka z vězení kvůli vážným problémům se srdcem doběhla již v dubnu.

Vězení ho ohrozí

Od té doby však svůj nástup úspěšně oddaluje. Brněnskému krajskému soudu zaslal žádost o další prodloužení přerušení a připojil lékařskou zprávu, jenž měla doložit, že pobyt za mřížemi by ohrozil Jaroškův život.

Zpráva putovala k lékařům vězeňské služby, u nichž však narazil. Uvedli totiž, že lihovarník a zakladatel mutěnické buňky někdejší Strany práv občanů Zemanovci může za mříže nastoupit, protože ve vězeňské nemocnici se o něj postarají. Ani to však Jaroška k návratu za mříže nepřimělo. Soudu přes obhájce postupně zaslal čtyři zprávy dokládající jeho údajně špatný zdravotní stav. V září navíc vzkázal, že musí na operaci.

Šel na operaci

"Přípis z fakultní nemocnice v Olomouci došel zdejšímu soudu 11.9. 2017. Týkal se toho, že bude provedena operace, tudíž byla plánovaná a bylo dostatečně doloženo, že se jedná o oprávněné zdravotní zákroky," uvedla Sigmundová.

Jaroška do doby, než skončí jeho hospitalizace, soud za mříže poslat nemůže. "Ovšem jakmile dostane informace o tom, že hospitalizace skončila a pan Jarošek je propuštěn z nemocnice, zdejší soud ihned dá pokyny k tomu, aby nastoupil řádně do výkonu trestu," uvedla mluvčí.



Jaroška pobyt v nemocnici před návratem za mříže zachránil již jednou. Loni v červnu ho policisté zadrželi v olomoucké fakultní nemocnici, avšak Jaroškův ošetřující lékař nepovolil jeho převoz do vězení. Policisté kvůli tomu měsíc hlídkovali před Jaroškovým pokojem, podnikatel posléze dokonce čelil obžalobě za vyhýbání se nástupu za mříže.



Jaké zdravotní potíže mu aktuálně brání v odpykávání si trestu, není oficiálně možné zjistit, jeho obhájce Roman Žďárek na zaslanou zprávu nereagoval, jindy otázky odráží s poukazem na advokátní mlčenlivost.

Podvod za 70 milionů Soud Jaroškovi za podvod ve výši 70 milionů korun uložil trest šest let vězení. Podnikatel se proti verdiktu odvolal, ale vrchní soud mu 6. listopadu 2012 trest potvrdil. Jaroškova firma v roce 2003 vyrobila téměř 500 tisíc litrů denaturovaného lihu. "Denaturační proces však nebyl úplný, společnost líh dostatečně neznehodnotila a měla z něj zaplatit spotřební daň. Podnikatel však líh do základu daně nezahrnul. Navíc uváděl, že dál z lihu vyráběl nemrznoucí směs Nemrazol," napsala v roce 2010 soudkyně Halina Černá.

Podle zdroje z Jaroškova okolí se však lihovarník podrobil plánované výměně kardiostimulátoru, což je malý operační zákrok, jak na svých webových stránkách uvádí nemocnice v Motole. Sám Jarošek s novináři nekomunikuje, loni udělal výjimku, když magazínu Reportér řekl, že čeká na transplantaci srdce, kvůli jehož vážné poruše by ve vězení nepřežil.

Zprávy ho mohou ochránit

Mluvčí Sigmundová navíc připouští, že lékařské zprávy mohou Jaroška ochraňovat před nástupem za mříže i nadále. "Pokud to budou odůvodněné žádosti a soud rozhodne, že jim vyhoví, tak je to reálná možnost," uvedla.



Kdyby přitom výkon trestu opakovaně nepřerušoval, mohl mít pobyt ve vězení nejspíš již za sebou. Podnikatele v roce 2012 poslal soud za mříže za sedmdesátimilionový daňový podvod při denaturaci lihu. Od té doby o přerušení trestu úspěšně žádal již třikrát, před nástupem do vězení se také tři čtvrtě roku ukrýval na Slovensku, kde ho objevila policie.