Pátrání po šelmě na jihu Čech. ‚Nám žádná nechybí. Policie tu byla už před 14 dny,‘ vzkazuje chovatelka

Policie v sobotu zveřejnila varování, že se od dubna na Jindřichohradecku pohybuje velká kočkovitá šelma, zřejmě puma americká.

V dané oblasti se nacházejí minimálně dva chovatelé, kterým by zvíře mohlo patřit. Ani jednomu z nich žádná puma nechybí, zjistil server iROZHLAS.cz.

Podle policie se jedná o neznámého, nejspíš soukromého chovatele. Stále tedy neví, komu šelma zmizela.

Právní zástupkyně místní chovatelky uvedla, že policie se s žádostí o pomoc na majitelku chovu obrátila už před 14 dny. Chtěla zvíře nalákat tak, že umístí do lesa klec s jinou pumou. Jindřichův Hradec 13:50 15. června 2019

Policie k aktuálnímu vývoji uvedla, že zatím kontaktovala několik místních chovatelů. „Nemáme informaci o tom, že někomu z nich utekla. Pro nás je to v tuto chvíli neznámý chovatel, nejspíš soukromý,“ uvedla mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová.

Chovatele oslovila i starostka Lodhéřova Zdeňka Klesalová (ČSSD). Obec se nachází mezi Deštnou a Velkým Ratmírovem, tedy v oblasti, kde by se puma podle policie měla vyskytovat. „Majitelka na našem katastru má zvířata doma. Obávám se, že to určitě není puma, kterou chová soukromá chovatelka na našem území,“ řekla serveru iROZHLAS.cz

„Musela by to být puma úplně odjinud a o tom zatím nemám žádné další informace,“ dodala.

Terezie Holovská, která zastupuje chovatelku z Lodhéřova, řekla, že policie její klientku před dvěma týdny kontaktovala s žádostí, zda by zapůjčila jednu ze svých dvou pum, která by následně byla umístěna v lese a přilákala šelmu potulující se po Jindřichohradecku. „Obě pumy momentálně sedí doma na svém pozemku ve svých ubikacích,“ uvedla s tím, že je ale ochotná pomoc s odchytem nabídnout. Majitelka chovu si nepřála být jmenována.

‚Senzace‘

„Ona (chovatelka, pozn. red.) se domnívá, že je to možná zase nějakým způsobem uměle vyvoláno, aby ona byla očerněna, že její pumy utekly, aby na ní zase mohly být vedeny nějaké útoky,“ uvedla Holovská.

Puma neutekla ani ze Zooparku na Hrádečku, ten chová dvě. „Obě zvířata jsou v zoo přítomna a kontrolována krajskou veterinární správou,“ napsala zoologická zahrada na Facebook.

Podle místní starostky Klesalové se možná jedná spíše o preventivní opatření. „Vůbec nevíme, jak je tato událost pravdivá. Možná je to spíš preventivní opatření, protože v souvislosti se zvířaty, které ta naše chovatelka chová, se začaly objevovat panické informace, jako že zvířata utíkají,“ uvedla.

„Je dobře, že se někdo snaží dělat preventivní opatření, ale nevíme, jak moc se to zakládá na pravdě a jestli to nejsou jenom dohady lidí, rádoby vyvolání senzace a nějaké reakce,“ dodala. „Myslím si, že my máme dost lidí v terénu včetně myslivců a že bychom byli první, kdo by věděl, že se tady něco takového děje.“



Policie ověřovala

Mluvčí Uhlířová uvedla, že policie spolupracuje s odborníky i chovateli, konkrétní informace k jednotlivým osobám však nemůže poskytnout. Policie podle Uhlířové o možném výskytu šelmy na Jindřichohradecku ví „týden určitě“.

„Od okamžiku, kdy jsme se o té informaci poprvé dozvěděli, policisté činili různá opatření a kroky, abychom zjistili, zda je ta informace vůbec pravdivá, abychom nevyvolávali předčasně paniku. Policisté ověřovali různé zdroje a zjistili jsme, že pravděpodobně se ta informace zakládá na pravdě. Proto jsme nyní vydali výzvu s upozorněním a s žádostí o svědecké výpovědi,“ vysvětlila.

Klesalová také uvedla, že ji policie přímo nekontaktovala. To řekl i starosta Deštné David Šašek (ODS). „Pro mě je to nová informace. Oficiálně nás nikdo neinformoval,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz.

Teritorium je podle Uhlířové velmi rozsáhlé. Puma se navíc pohybuje rychle a může být „prakticky kdekoliv“. Policii teď tak nezbývá než čekat, zda nedostane informace o poloze pumy od svědků či z kamerových záznamů a z fotopastí. Ti mohou volat linku 158.

„Jsme v kontaktu s odborníky ze zoologické zahrady a budeme čekat na informaci, kdy by se ta puma mohla vyskytnout. Potom případně připravíme kroky k tomu odchytu,“ řekla Uhlířová.