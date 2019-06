U obce Želiv na Vysočině zahlédli pumu americkou, zmizela v poli

V obci Želiv na Vysočině v sobotu dopoledne viděli pumu americkou. Radiožurnálu to řekl starosta Miroslav Buňata. Zatím není jasné, zda jde o stejné zvíře, které se podle policie od dubna pohybovalo na Jindřichohradecku. Dva chovatelé v oblasti ale žádnou pumu nepostrádají. Ta, kterou v sobotu starosta viděl u Želiva, je podle jeho slov světle hnědá až zrzavá a menší velikosti. Želiv (Vysočina) 12:14 22. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chování šelmy je nepředvídatelné, jde o nočního lovce, který bezdůvodně na dospělé osoby neútočí. Ilustrační foto | Foto: Rene Rauschenberger | Zdroj: Fotobanka Pixabay CC0 Creative Commons

„Byla tady policie, já jsem to nahlásil. Hledali jsme místo, kde jsem ji viděl, ale bohužel nešlo nabrat žádné stopy. Policie nám doporučila, abychom to jako obec vyhlásili v rozhlase a upozornili obyvatele. To jsme udělali a upozornili jsme i starosty okolních vesnic,“ řekl Radiožurnálu Buňata.

Dodal, že naposledy pumu viděl, když mizela v poli s řepkou.

Policie přitom již minulou sobotu zveřejnila varování, že se od dubna pohybuje v nedalekém Jindřichohradecku, mezi obcemi Velký Ratmírov a Deštná, velká kočkovitá šelma, zřejmě puma americká.

Policie kontaktovala několik místních chovatelů. „Nemáme informaci o tom, že někomu z nich utekla. Pro nás je to v tuto chvíli neznámý chovatel, nejspíš soukromý,“ uvedla minulou sobotu mluvčí jihočeské policie Štěpánka Uhlířová.

„Chování šelmy je nepředvídatelné, jde o nočního lovce, který bezdůvodně na dospělé osoby neútočí, přesto je však na místě opatrnost,“ poznamenal mluvčí policie Jiří Matzner.

Policie varuje obyvatele a turisty před pohybem v přírodě a hledá svědectví o pohybu zvířete, jehož chování může být nevyzpytatelné.

Kriminalisté se radí s odborníky ze zoologických zahrad, jak postupovat, aby pumu v přírodě odchytili, případně aby ji odborníci uspali a převezli k dalšímu chovu. Potřebují pomoc obyvatel i myslivců, uvedla mluvčí jindřichohradecké policie Hana Millerová.