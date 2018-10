Puma v Horní Lipové zranila dítě. Majitel zooparku pochybení odmítá, posiluje ale zajištění výběhů

Holčička už je zpátky doma. „My jsme rádi, že je v pořádku,“ oddechla si její matka Barbora Bártková. Za incident je podle ní zodpovědný majitel Faunaparku, zvíře měl mít lépe zajištěné: „Já si myslím, že tam bylo pochybení z jejich strany.“

Chovatel Petr Augustýn je ale přesvědčen, že bezpečnost návštěvníků nepodcenil. „V prvé řadě se řešil odvoz, pak jsem vzal otce a šel jsem se sem podívat. Vzhledem k tomu, že se jedná o malé dítě, nechci říkat, že zlobilo. Nevím, co se stalo. Musel být nějaký podnět k tomu, aby to zvíře zaútočilo,“ komentoval incident pro Český rozhlas Olomouc.

Jiní svědci na místě nebyli. „Nikdo, byla tady jenom ta rodina,“ potvrzuje Augustýn. Je přesvědčen, že nikdo z personálu okno neotevřel. Není ale nijak zabezpečené.

„Teď to budeme řešit, všechno se zajistí, všechno se zamkne. Budeme instalovat kamery, abychom příště věděli, kdyby náhodou k něčemu došlo, kdo pochybil. Kontroly u nás provádí 'veterina' a životní prostředí. Nemáme žádný záznam o tom, že bychom měli špatně zabezpečené výběhy,“ brání se majitel.

‚Jsem ráda, že mi ta holka žije'

Páteční nehoda zaměstnává i jesenickou policii. Mnoho informací ale její mluvčí Tereza Neubauerová k případu nesdělila. „Policisté se tímto případem zabývají, prověřují, co se na místě stalo. Více informací zatím v tuto chvíli nemůžeme poskytnout,“ uvedla stručně.

Zda se bude rodina poraněné holčičky domáhat nějakého odškodnění, to zatím podle Barbory Bártkové neřešila. „Ještě se s manželem rozhodujeme, co budeme dál dělat. Upřímně řečeno nějaká kompenzace… Já jsem říkala – co si na nich vezmu? Já jsem ráda, že mi ta holka žije.“

Incident zasáhl celou rodinu, povzdechla si Barbora Bártková. Značné trauma zanechal podle ní i u starších dětí.