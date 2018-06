Ve Zvoli u Prahy utekla dospělá puma. Podle starosty chovatelé ‚zoufale běhají po lese a shánějí ji‘

Ze zooparku ve Zvoli u Prahy ve čtvrtek utekla dospělá puma. Lidé by se neměli zdržovat venku a neměli by chodit do blízkého lesa, řekl starosta obce Miroslav Stoklasa. Zoopark je ve Zvoli načerno, obec se snaží o jeho zrušení. Puma odtamtud utekla také loni v červenci.

