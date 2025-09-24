Punkevní a Kateřinská jeskyně usilují o zápis na seznam UNESCO. Oblast je na to dostatečně chráněná
Kateřinská a Punkevní jeskyně v Moravském krasu usilují o zápis na seznam světového dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Obě jeskyně i jejich okolí jsou v nejvyšším stupni ochrany, uvedlo Ministerstvo životního prostředí.
Česko má v současnosti na seznamu UNESCO pouze jednu položku z oblasti přírodního dědictví, Jizerskohorské bučiny.
„Punkevní jeskyně s propastí Macocha i Kateřinská jeskyně jsou naprosto unikátním prostředím, které si zápis na seznam UNESCO jednoznačně zaslouží. Míra zdejší ochrany splňuje parametry tak, abychom si o zápis na seznam světového dědictví mohli zažádat,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL, kandiduje do Sněmovny za Spolu).
Důležité podle něj je, že pro obce a obyvatele CHKO Moravský kras se nic nezmění.
Jedinečné jeskyně
Kateřinská a Punkevní jeskyně jsou na území národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, což jim podle zákona zajišťuje nejvyšší možný statut ochrany. Území je zapsáno i na Seznam mokřadů chráněných podle Ramsarské úmluvy o mokřadech.
Punkevní jeskyně s propastí Macochou je nejnavštěvovanější jeskyní v Moravském krasu, ročně do ní zavítá kolem 200 tisíc lidí. Návštěvnická trasa je v evropském měřítku ojedinělá.
Začíná průchodem suchými jeskynními sály zdobenými krápníky, pokračuje sestupem na dno krasové propasti a završuje se plavbou na elektrických člunech po téměř půlkilometrovém úseku podzemní řeky Punkvy.
Kateřinská jeskyně je unikátní geologickými vlastnostmi a paleontologickými nálezy a také charakterem archeologické lokality. Je bohatým nalezištěm kostí pleistocenních zvířat, především medvědů.
Na jejích stěnách se v různých místech našlo nejméně 15 pravěkých kreseb uhlem z doby před zhruba 7000 lety. Nejstarší nálezy kamenných nástrojů pocházejí ze starší doby kamenné, stáří těchto předmětů je přibližně 12.000 let.
Kromě Jizerskohorských bučin má Česká republika na seznamu světového dědictví UNESCO dalších 16 památek hmotného dědictví. Ty jsou ale chráněny výhradně pro svou historii a architekturu. Čekatelem na takzvaném indikativním seznamu jsou skalní města Českého ráje.