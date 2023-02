Ukrajinským vojákům na frontě pomáhají špičkové puškohledy z Pardubic

Je to už skoro rok, co napadlo Rusko Ukrajinu. Nedlouho po začátku války odešla ze země i jedna z firem vyrábějící špičkové technologie - konkrétně univerzální puškohledy. Zázemí našla v Pardubicích, kam se přestěhovalo i jejích přibližně 30 zaměstnanců s rodinami. Výrobu obnovili a dodávají puškohledy ve velkém zpět do rodné země.

„Začala válka na Ukrajině a náš partner hned první den zavolal, že balí, potřebují pomoc a chtějí rozjet výrobu v Čechách, aby mohli dodávat zpátky na Ukrajinu a pomáhat jejich klukům na frontě. Během tří dnů jsme první členy měli tady a během měsíce zhruba 30 Ukrajinců s rodinami bylo v Čechách a začali jsme s výrobou a dodávkami na Ukrajinu,“ říká Radim Petráš, jeden z majitelů firmy.

„Ta situace byla taková, že co se dalo sbalit během půl hodiny, tak sbalili. Bohužel ta situace byla v prvních dnech tak vyhrocená, že nešlo moc vzít. Nicméně všechno know-how je v hlavách a v počítačích,“ dodává Petráš.

„Tady se pak znovu rozjel celý dodavatelský řetězec – obrábění, výroba desek plošných spojů a tak dále. Chvíli to trvalo, než jsme byli schopní dodat první kamerky zpátky na Ukrajinu, nicméně dnes už běží výroba naplno.“

Puškohled jako počítač a meteostanice

Velkou výhodou je, že stejné puškohledy vyráběla firma v předchozích letech přímo na Ukrajině. Vojáci je tedy znají a umí s nimi pracovat. Díky moderním technologiím je navíc může používat i méně zkušený střelec. Puškohled je totiž vybavený termokamerou a také meteorologickým čidlem. „Měří teplotu, vlhkost a tlak, což je důležité pro počítání balistické křivky,“ říká Radim Petráš.

Do puškohledu je nejdřív potřeba nahrát údaje o zbrani, jako je například délka hlavně, kalibr nebo úsťová rychlost munice a pak stačí naměřit vzdálenost k cíli. „Kamera automaticky spočítá balistickou křivku a posune křížek vevnitř tak, aby se střílelo stále na křížek. Nemusí se dělat žádný náměr, odměr tak, aby s tím i méně zkušený sniper mohl střílet velmi přesně,“ vysvětluje Petráš.

Jak se staví Ukrajinci k možnosti, že mohli pokračovat ve své práci i v jiné zemi, přibližuje projektovým manažer Tomáš Sedláček: „Je to baví, je to tým skvělých, snaživých a pracovitých lidí, kteří se ocitli v novém prostředí. Snažíme se jim pomoci, aby měli vhodné podmínky pro práci i tady.“

Ukrajinské zaměstnance velmi motivuje i to, že výrobky posílají zpátky domů. Mluvit s Českým rozhlasem z bezpečnostních důvodů ale nechtěli. Ze stejných důvodů nebudeme ani blíže specifikovat místo, kde firma sídlí. Jisté je jedno. Aktuálně společnost dodává přímo na frontu nižší stovky špičkových puškohledů měsíčně.