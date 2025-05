Působí to, že si někdo nadiktoval, co tam chce opravit, říká Mejzlík k auditu digitalizace stavebního řízení

Bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) se v rozhovoru pro Český rozhlas ohradil proti auditu, který si nechalo zpracovat nynější vedení resortu. Pirátská strana se navíc obrátila na policii kvůli tomu, že ji údajně jeden ze zpracovatelů auditu nabídl nahlédnutí do konečné verze. Výsledky auditu se ale projednávají až potom, co je audit hotový, řekl pro Radiožurnál prezident Komory auditorů České republiky Ladislav Mejzlík. Rozhovor Praha 9:15 24. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo pro místní rozvoj | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ivan Bartoš si mimo jiné stěžoval, že audit se podrobněji nevěnoval tomu, jak digitalizaci ovlivnilo ministerstvo za jeho předchůdkyně Kláry Dostálové. Jak se obvykle takové audity zadávají? Musí být obecně dané, tedy prozkoumejte digitalizaci od začátku do konce, anebo si může zadavatel říct, soustřeďte se jenom na jednu osobu, na dobu, kdy tam byl ten či ten, nějak to časově ohraničit?

Určitě by měl časově ohraničit ten zadavatel, co je předmětem auditu.

To, jestli zahrne do auditu a do auditovaného období zadavatel i věci, které tomu předcházely třeba za předchozí vlády nebo ne, je sice na jeho uvážení, ale i na uvážení té auditorské společnosti, i když v tomto případě to nebyla auditorská společnost, ale advokátní kanceláře dvě. Je pak se případně vyjádřit k tomu, že předmětem auditu nebyla ta část, kterou i oni považují za důležitou, protože na to mohla mít vliv.

To znamená, je na jedné straně právo zadavatele objednat si, co bude kontrolováno, ale stejně tak je právo toho zpracovatele nezávisle, objektivně říct, jestli to za dané období bylo úplné, dostačující nebo ne.

Dá se nebo nedá se říct, že pokud je role Kláry Dostálové v auditu zmiňovaná jenom okrajově, že na tu digitalizaci stavebního řízení neměla zásadní vliv?

Nevím, nedokážu úplně říct zásadní a ještě pak, kolik je to procent zásadní. Tady jsou dvě věci, a to je kolem toho pořád ta diskuze, jedna věc je věcně, co všechno se pokazilo a druhá věc je to, že se z toho stala zcela pochopitelně a je politická kauza.

Vždycky si u toho říkám dobře, tak všichni řeší, jestli pan Bartoš udělal to nebo ono, ale ta zakázka byla řízena ministerstvem a ministerstvo je organizační složka vlády a ten projekt trval od roku 2020, minimálně ten v té ostré fázi, a na začátku byly zpracovány dvě studie proveditelnosti opravdu auditorskou společností Deloitte v roce 2020.

Obě dvě vyjmenovaly seznam rizik, ke kterým může dojít, varovaly před řadou těch věcí, které pak fakticky nastaly. Takže to, že to byl vleklý problém a že začal možná už na začátku tím, že se vytvořil časový pres, že to nebylo připravené dostatečně, to si myslím, že je objektivní.

Ivan Bartoš také poukázal na to, že ministr Petr Kulhánek, jehož úřad si ten poslední audit zadal, tak dodával k tomu auditu připomínky a že na stránkách ministerstva uváděl některé závěry údajně na pravou míru. To je běžné, že auditor nezapracuje připomínky zadavatele a ten je pak veřejně koriguje?

Nechci komplikovat tu situaci, ale samozřejmě respektuju, že se tomu říká audit, ale ona je to spíš nějaká následná kontrola advokátní kanceláří, to není advokátní kancelář.

U auditu je ale obvyklé, pokud je auditor opravdu ten, který má licenci komory auditorů, k tomu pověřen klientem, tak se musí řídit nějakými postupy, musí mít nezávislosti nad ním dohled, kárná komise atd. Tam je spíš zvykem, že prostě jeho povinností je zajistit si všechno, co považuje za nutné a ne říct, že něco nedostal, pokud o to žádal a opravdu to nedostal.

Pokud se projednávají výsledky toho auditu, tak poté, co ten audit je hotový. Ne tak, že se dá přečíst draft s tím, že jestli se vám tam něco nelíbí, tak vám to opravíme. Takže já to chápu, protože snaha toho zpracovatele byla, aby finální zpráva neobsahovala případné věci, který se můžou vyřešit ještě předtím, než se vyhotoví, ale bohužel výsledek je to, že se mě teď vy na to ptáte a všichni se ptají, tak jako co tam kdo chtěl opravit a proč ho chtěl opravit a co to bylo.

No právě.

Samozřejmě, když je zveřejněn jeden draft a pak je zveřejněna finální zpráva, má 300 stran, 295 asi, tak to, abyste si to dal vedle sebe a fixku a díval se, co se tam změnilo od té doby. Ministerstvu dokonce jakýsi změnovník v té situaci, která okolo toho vznikla, vyrobilo a u každé té připomínky červenou a žlutou barvou podle závažnosti řekla, co vlastně chtěla a jak to dopadlo.

To není moc standardní podle vás?

Není to standardní. To je můj závěr. Jako rozhodně je to nešťastné, protože u normálního člověka to vyvolává pocit bez ohledu na to, jestli se tak fakticky stalo nebo ne, že si tam někdo nadiktoval, co tam chce opravit.

Na to jsem se právě chtěl zeptat, protože analytik Pirátů Janusz Konieczny tvrdí, že mu jeho známý z kanceláře Portos nabídl možnost právě dát k dispozici ty výsledky auditu ještě před zveřejněním, případně na něm něco změnit. Takže ta pravidla tohle neumožňují, nemůže si auditorská nebo jakákoliv třeba advokátní kancelář ukázat výsledky auditu někomu, koho se týká, ještě před zveřejním a třeba i změnit, co si řeknou?

Informace, kterou jsem četl na webu Pirátské strany, že někdo po WhatsAppu telefonoval, že tam něco změní, ta je pro mě úplně děsivá. Je úplně jedno, jestli ten audit dělal Petr nebo Pavel nebo auditor nebo advokátní kancelář.

Jsou jenom dvě varianty podle mě, mého laického názoru, já nemám informace insider k tomu, ale ty dvě varianty jsou, že to buď je pravda, nebo není. Pokud to není pravda, tak je strašný, že někdo něco takového zveřejňuje a pokud to je pravda, tak je něco strašného na tom, že někdo volá někomu, že mu tam něco udělá, když bude na něj hodný.

Advokátní kancelář Portos to tvrzení Pirátů popírá, označuje ho za pomluvu. Ale kdyby se tedy teoreticky to obvinění Pirátů prokázalo, jaké by to mělo důsledky? Co s tím může dělat vaše komora nebo Česká advokátní komora?

Advokátní komora s tím nemůže dělat nic, protože advokátní kanceláře s naší komorou nemají nic společného. Kdyby to bylo u auditora, tak by to bylo asi předmětem dohledu z komory, ale já si myslím, že by si to auditor žádný nedovolil vůbec. Já si to vůbec nedovedu představit, že by něco takového udělal.

A Česká advokátní komora, kdyby to k nim přišlo?

Nechci vůbec kolegům z advokátní komory do toho zasahovat, ani jim to nezávidím, jak by to řešili a jaké mají standardy, to nevím, nedokážu se k tomu vyjádřit. Pro mě jako pro občana České republiky je to samozřejmě nepříjemné bez ohledu na to, jestli je to audit nebo ne, ale pokud je to pravda, tak tohle musí vyšetřit policie, nikdo z nás dvou to nezjistíme.