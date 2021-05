Byl to alibismus. Rychlost byla pro úředníky nejjednodušší cestou, komentuje výzvu 98 hejtman Půta

Ministerstvo pro místní rozvoj odsunulo další kolo přidělování evropských dotací do zdravotnictví, kvůli protestům hejtmanů proti kritériu spočívajícímu pouze v rychlosti podání žádosti. Jak ministryně Kláry Dostálová (za ANO) toto kritérium obhajovala? A budou další dotační výzvy po vystoupení hejtmanů upraveny? Hostem Vladimíra Kroce ve Dvaceti minutách Radiožurnálu byl liberecký hejtman Martin Půta z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Praha 21:47 17. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martin Půta, Starostové pro Liberecký kraj | Foto: Pavel Kolín | Zdroj: Český rozhlas

Jak ministerstvo obhajuje, že o rozdělení dotací rozhoduje takzvaná ‚klikačka‘. Tedy, že jedním z hlavních kritérií je čas podání žádosti?

Ministerstvo zdravotnictví argumentovalo na pátečním setkání tím, že se obtížně nastavují kvalitativní kritéria.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou z hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Já si ale myslím, že by právě ministerstvo zdravotnictví mělo být schopno taková kritéria nastavit, říci to, jak funguje páteřní síť nemocnic, které nemocnice se v rámci covidové krize staraly o nejvíc pacientů, které je doplňovaly a které vybavení je potřeba v tom celém systému doplnit. K tomu nedošlo a myslím, že to byl trochu alibismus všech, protože to klikání bylo pro úředníky nejjednodušší cestou.

Jistě víte, že ministerstvo pro místní rozvoj tvrdí, že šlo o nepochopení ze strany uchazečů, že čas je prý až posledním kritériem a že rozhoduje dalších asi 20 parametrů.

Myslím, že za vše hovoří páteční výzva 99, která měla proběhnout, ale byla odložena, a i to, že budeme k výzvě číslo 98 hledat nějaký kompromis, který by měl uspokojit všechny žadatele.

Je potřeba říct, že tam žádná kvalitativní a věcná hodnotící kritéria nebyla. To, o čem ministerstvo hovořilo, jsou nutné administrativní předpoklady k tomu, abyste vůbec nějakou žádost mohli podat – například to, že jste zdravotnické zařízení a nebo, když si chcete pořídit přístroj, tak že jeho nákup projednala přístrojová komise ministerstva zdravotnictví. To ale není posuzování důležitosti jednotlivých projektů.

Trváte tedy na tom, že hlavním kritériem byla rychlost podání?

Trvám. Ministerstvo dokonce zveřejnilo seznam a pořadí těch, kteří byli přihlášeni. Je zajímavé, že alokace necelých osmi miliard korun byla vyčerpána už za 1, 7 vteřiny.