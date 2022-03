Historik Rákosník: Putin se Západem obchodoval, aby s ním mohl válčit. Nikdy se tím zvlášť netajil

Rusko od invaze na Ukrajinu, která nyní trvá víc než měsíc, neodradily sankce, ani krachující obchod se západními zeměmi. „Říká se, že když hranice nepřestupuje zboží, tak je překračují armády. To je legendární heslo liberála Frédérica Bastiata a do jisté míry je to pravda. Ale zdaleka ne stoprocentně,“ vysvětluje odborník na hospodářské dějiny Jakub Rákosník. Praha 0:10 1. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malba ruského prezidenta Putina na zdi domu v Bělehradě. Nad původní nápis „bratr“ někdo červeným sprejem dopsal „vrah“. | Foto: REUTERS/Zorana Jevtic | Zdroj: Reuters

Připomíná, že v éře globálního obchodu, který se rozvíjí posledních pět staletí, spolu státy zejména v 16. až 18. století obchodovaly proto, aby mohly válčit. „Nikdy se tím nijak zvlášť netajilo. Celá éra Vladimira Putina o tom svědčí,“ soudí historik z Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jakub Rákosník, odborník na hospodářské dějiny

„Kdyby ten obchod byl orientován na růst domácího blahobytu, taky ruská domácí hospodářská politika by vypadala úplně jinak. Putin pokračuje v linii tradičních merkantilistických impérií raného novověku.“

V době pandemie koronaviru se ukázalo, že snaha o soběstačnost je ekonomy právem vysmívaná jako neefektivní, ovšem jen pokud fungují globální dodavatelské řetězce. Jakmile se začnou rozpadat, je pro státy naopak důležité, aby byly soběstačné a zajistily si tak bezpečnost.

Rákosník varuje před tím, aby se Západ snažil Rusko do budoucna dlouhodobě izolovat. V této souvislosti uvádí příklad proměny Německa, z něhož se navzdory historii imperialismu a nacionalismu ve druhé polovině 20. století stala standardní demokracie.

„Pokud by převládly snahy udělat z Ruska globálního vyděděnce, tak se z něj nestane přátelská velmoc, naopak bude ještě agresivnější a nenávist k Západu to jen posílí. Inspirací může být Německo po první světové válce. Netrvalo ani dvacet let a vypukla nová válka,“ připomíná.

Protichůdná dobra

Lídři Evropské unie se na summitu shodli na vytvoření fondů pro poválečnou obnovu Ukrajiny. Ty by podle některých politiků měly napodobit Marshallův plán, který po druhé světové válce pomohl obnovit západní Evropu.

Podle Rákosníka je takové srovnání dobrou reklamou a mohlo by jít o oboustranně výhodné řešení. Zároveň ale upozorňuje na to, že Ukrajina bude mít specifické problémy, například pokud jde o nedostatek pracovních sil. A s tím se navíc potýkají i unijní země, které si budou chtít ukrajinské pracovníky udržet.

„Jsou to taková dvě dobra, která jdou proti sobě, a dost těžko se mezi nimi bude hledat kompromis. Bude to politické rozhodnutí, protože tohle v principu nelze rozhodnout dobře,“ podotýká.

Do Česka dosud před válkou uprchlo na 300 tisíc Ukrajinců a podle Rákosníka bychom se měli připravit na to, že jejich pobyt bude dlouhodobější. Je proto třeba přijít s plánem integrace, jinak vzniknou dvě segregované populace, které se začnou vzájemně nenávidět.

Můžeme ještě v Česku prožít zlatá dvacátá léta, která Jakub Rákosník předpovídal počátkem tohoto roku? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.