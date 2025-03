Vlnu nesouhlasu členů Senátu vyvolalo vystoupení nezařazené senátorky Daniely Kovářové na středeční schůzi. Řekla v něm mimo jiné, že Česko není ve válce a že se neděsí Putina ani toho, že by za několik let stanul na pražském Staroměstském náměstí. Senátorka Miroslava Němcová (ODS) označila její slova mimo jiné za nepřátelský akt vůči Česku i jeho občanům. Praha 14:13 19. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Slova senátorky Kovářové, že se nebojí Putina, vyvolala silný nesouhlas | Foto: René Volfík, Mária Rušinová | Zdroj: iROZHLAS.cz, Profimedia Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Putin mě neděsí, řekla na schůzi senátorka Kovářová. ‚Nepřátelský akt vůči Česku,‘ reagovala Němcová

Slova zazněla během projednávání informace vlády o jejích pozicích a programu jednání Evropské rady, které se uskuteční tento čtvrtek a pátek v Bruselu.

„Některé z vás děsí Putin. Je to zvláštní. Mě Putin neděsí. Možná je to tím, že jsem z Ostravy a v době, kdy jsem se narodila, sahalo Rusko skoro až k Ostravě. Dneska je mnohem menší,“ pronesla senátorka Kovářová.

Řekla, že ji děsí „hordy migrantů“, dekarbonizace nebo hrozba islamizace.

„Já tady ztělesňuji tu část veřejnosti, která se prostě nebojí, že by Putin za dva za čtyři roky skončil na Staroměstském náměstí. Já se toho nebojím. Protože jestli je Putin tak silný, tak už měl dávno vyhrát válku na Ukrajině,“ dodala.

Předseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra naopak řekl, že pokud by se Ukrajina nebránila, bylo by Rusko už v Užhorodě. Podle Jiřího Růžičky (ODS a TOP 09) se Rusko od svého rozpadu nikdy nesmířilo s tím, že už není hegemonem, který rozhoduje o bytí nebo nebytí části zeměkoule.

‚Nepřátelský akt‘

Němcová uvedla, že záměry Ruska se nikdy nezměnily a spočívají v tom, že Rusko hodlá expandovat a nemíní se zastavit.

„Já jsem zhnusena z toho, co zde paní senátorka Kovářová řekla. Opravdu to odmítám, považuji to za nepřátelský akt, její slova, nepřátelský akt vůči České republice, vůči občanům České republiky, vůči její bezpečnosti, vůči její dobré budoucnosti,“ prohlásila.

„Já jsem přesvědčený, že zásadní pro Českou republiku a pro nás pro všechny je, abychom našli aspoň nejmenší společný jmenovatel s opozicí ve věcech, na kterých se shodujeme,“ řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS), která senátorům informace o českých pozicích představila, uvedla mimo jiné, že další podpora Ukrajiny by se měla soustředit na velkorážní munici, protivzdušnou obranu, výcvik a podporu ukrajinského zbrojního průmyslu. Česká vláda podle ministryně zdůrazňuje potřebu navýšení a urychlení podpory Ukrajině.