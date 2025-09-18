Putin mě zklamal, řekl Trump na konferenci v Británii. Měl tam jednat o zvýšení tlaku na Rusko

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek připustil, že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal. Řekl to na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem na závěr své státní návštěvy Británie. Podle Starmera spolu mluvili o způsobech, jak zvýšit podporu pro Ukrajinu a vyvinout větší tlak na Putina, aby souhlasil s mírovou dohodou, která vydrží.

Americký prezident Donald Trump a britský premiér Keir Starmer pořádají tiskovou konferenci po svém setkání v Chequers poblíž Aylesbury ve Velké Británii, 18. září 2025

Trump znovu připustil, že si myslel, že vyřešit válku na Ukrajině bude ze všech konfliktů nejjednodušší. Jde ale o složitou věc, řekl. „Putin mě opravdu zklamal,“ dodal. Později uvedl, že to je konflikt, který na Spojené státy nemá vliv.

Trump tlačí na Putina a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby válku trvající přes tři a půl roku ukončili. Rozpoutalo ji Rusko v únoru 2022 na Putinův rozkaz.

Starmer ve čtvrtek řekl, že z chování šéfa Kremlu nelze usuzovat, že má zájem o mír.

Připomněl, že Rusko nedávno podniklo největší útok na Ukrajinu od začátku invaze i to, že minulý týden byl narušen vzdušný prostor Polska. Podle Varšavy a jejích spojenců ho narušilo asi 20 ruských dronů.

