Putinismus je hybridní režim. Není neosovětský, ale blíží se fašismu, říká historik a ukrajinista Svoboda

Jaká kořeny má Putinova válka na Ukrajině a jak je možné, že ji většinová ruská společnost schvaluje? Hostem Osobnosti Plus je historik a ukrajinista David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů a z Muzea paměti národa. „Západní společnosti chybí důvěra v instituce. V současné éře sociálních sítí se společenská rozprava a konsensus rozprskly do malých střípků,“ uvedl pro Český rozhlas Plus.

Osobnost Plus Praha 23:45 26. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít