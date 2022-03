Putin jednoznačně testuje, kam až může zajít, tvrdí politolog Bureš

Toho, že západní elity začnou brát boj proti Rusku jako něco nevyhnutelného, už jsme nyní svědky, domnívá se šéf Centra bezpečnostních studií při Metropolitní univerzitě Praha (MUP) Oldřich Bureš. „Myslím si, že nejen elity, ale i širší populace ten konflikt vnímá skutečně velmi vážně,“ říká pro Český rozhlas Plus a upozorňuje, že až 90 procent obětí všech konfliktů jsou v posledních několika dekádách civilisté. Praha 14:57 14. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin u dlouhého bílého stolu | Foto: Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin | Zdroj: Reuters

Z pohledu Ukrajiny a tamní vlády by země NATO zřejmě mohly dělat víc. Na straně Evropské unie je ale dohoda na silných ekonomických sankcích vůči Rusku a dodávky zbraní ukrajinské armádě, což je podle analytika něco historicky ojedinělého.

„Vladimir Putin jednoznačně testuje, kam až může zajít,“ míní host Osobnosti Plus Oldřich Bureš.

„Byl by to scénář spálené země, který by nezanechal nic, co by Ruská federace mohla na Ukrajině kontrolovat.“ Oldřich Bureš

Tím, co by ospravedlnilo dodání útočných zbraní Ukrajincům, je podle Bureše použití zbraní hromadného ničení – ať už chemických nebo jakýchkoliv jiných, či přímý útok na území členské země Severoatlantické aliance. „Obávám se, že v případě Ukrajiny je to právě ve stadiu nějakého hledání této hranice.“

Pokud jde o užití chemických zbraní, tak ředitel Centra bezpečnostních studií doufá, že k němu v konfliktu na Ukrajině nedojde.

„To už by bylo překročení červené linie, a kdy bychom se už měli angažovat. A to ať už dodávkami ofenzivních zbraní, jako jsou stíhačky, nebo případně přímým zapojením do konfliktu,“ uvažuje.

Připomíná, že ani teroristé, kteří jsou schopni udělat takzvaně cokoliv, se neuchylují k užití zbraní hromadného ničení.

„A to zejména proto, že taková zbraň zničí na daném území úplně všechno. To by byl scénář spálené země, který by nezanechal nic, co by Ruská federace mohla na Ukrajině kontrolovat.“

Odborník na bezpečnost má obavy také ze zapojení Číny, od které Rusko údajně žádá dodávky zbraní.

„Z geopolitického hlediska by se svět skutečně ocitl na rozcestí, kde by si Čína poměrně jednoznačně vybrala cestu, která poškozuje NATO a EU,“ uzavírá.

Poslechněte si celý audiozáznam rozhovoru Barbory Tachecí s Oldřichem Burešem.