Putin si s vyslancem Witkoffem rozumí. Rusko chce ukrajinské území a USA plynovod, říká Procházková

Witkoff placing his hand over his heart to express his devotion to war criminal Putin and then sheepishly following in tow behind him is utterly disgusting. pic.twitter.com/4eNvfVxeth — Julia Davis (@JuliaDavisNews) April 11, 2025 Více než čtyři hodiny spolu v pátek v Petrohradě jednali ruský vůdce Vladimir Putin a zvláštní americký vyslanec Steve Witkoff, letos to byla už jejich třetí schůzka. Jejím tématem mělo být podle ruské strany urovnání válečného konfliktu na Ukrajině. Agentury přinesly záběry, na kterých Witkoff zdraví Putina s rukou na srdci. Podle reportérky Deníku N Petry Procházkové byla schůzka plná symbolů, které naznačují relativně vřelý vztah obou mužů. Rozhovor Praha 18:56 12. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dá se i z té ruky na srdci Stevea Witkoffa vyvodit to, jaký vztah má k Putinovi?

Myslím si, že to bylo bezprostřední gesto, ale vztah k Putinovi – a to víme už i z předchozích setkání – má příznivý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s reportérkou Petrou Procházkovou

Zdá se, že jsou si navzájem sympatičtí, jestli vůbec lze hovořit o tom, že Putinovi je někdo sympatický a blízký, protože speciálním představitelem pro Ukrajinu, tedy mužem, který by měl vyjednávat s Rusy, měl být původně Keith Kellogg, ale toho ruská strana nechtěla a Putin si vysloveně vybral Witkoffa. To svědčí o tom, že spolu našli společnou řeč, že si rozumějí a Witkoff si Putina přinejmenším váží.

On pro něj měl i dost laskavá slova v rozhovorech, které potom dával ve Spojených státech. Witkoff se v Rusku stavil po cestě do Ománu, kde v sobotu jedná s představiteli íránského režimu o jaderném programu. Symbolizuje podle vás něco i to, že ho Putin přijal ve svém rodném Petrohradě a ne v Moskvě?

Myslím, že symbolů tam bylo víc. Petrohrad je Putinovo rodné a oblíbené město, kde strávil velmi bouřlivé mládí v pouličních chuligánských skupinách, ale před setkáním s Witkoffem se Putin zúčastnil zasedání velení ruské námořní flotily a velmi výrazně tam hovořil o jaderných námořních silách jako o hlavní síle, která má odradit protivníky od útoku na Rusko.

To byl signál, který poslal před setkáním, a pak už se to setkání konalo v přátelském duchu. Ale symbolická místa a symbolické kroky, které Putin dělá kolem takovýchto jednání, opravdu hodně znamenají.

Co o výsledcích schůzky zvláštního amerického vyslance s Putinem víme? Protože americký prezident Donald Trump dal nedávno najevo nelibost nad tím, jak Putin zpochybňoval legitimitu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a v pátek na svou sociální síť Truth Social napsal, že Rusko se musí „pohnout“ a že umírá příliš mnoho lidí.

Přímo o výsledcích té schůzky nevíme prakticky nic. Probíhala za zavřenými dveřmi, ani ruští novináři, kteří obvykle mívají zprávy z kuloárů nebo nějaké drobnosti, které chce Kreml, aby pronikly na veřejnost, v tuto chvíli mlčí.

Pravděpodobně se mimo jiné jednalo i o možné schůzce Putina a Trumpa v budoucnu, i když tam zřejmě žádné datum také nepadlo. Hovoří se o tom, že by si zase mohli oba vůdci telefonovat a hlavním tématem nejspíš bylo to, o čem se teď velice bouřlivě diskutuje: jaké územní požadavky Ruska by v případě mírové dohody měly být splněny.

Putin se v Petrohradě setkal se zvláštním americkým vyslancem Witkoffem. Jednání trvalo čtyři hodiny Číst článek

Zda se to týká okupovaných území, nebo zda by Rusko chtělo ještě další území, která v tuto chvíli nekontroluje. To si myslím, že bylo hlavním předmětem této čtyř a půlhodinové schůzky.

Mezitím jedná ukrajinská delegace ve Washingtonu o smlouvě o ukrajinském nerostném bohatství. Kam se to zatím posunulo a může výsledek mít zásadní vliv na osud dohody o příměří nebo o konci války?

Schůzka v Americe je technického rázu. Za ukrajinskou stranu tam odjela delegace na úrovni náměstka ministra, ale je velice důležitá. V tuto chvíli už víme, čeho se jednání týkají.

Americká strana má poměrně dost zásadní požadavky na Ukrajinu, která se zdráhá takovou smlouvu podepsat. A už se to v tuto chvíli netýká jenom vzácných minerálů, společné těžby a splácení jakéhosi dluhu USA Ukrajinou, ale Američané by rádi měli pod kontrolou i plynovod, který patří Gazpromu a který vede přes území Ukrajiny z Ruska do Evropy. Od 1. ledna tohoto roku v něm žádný plyn neteče, ale to neznamená, že v budoucnu nepoteče.

To jsou v tuto chvíli hlavní zprávy o jednáních ve Spojených státech.