Putin zatím všechny návrhy míru odmítl, místo toho pokračuje v dalších útocích, řekl Lipavský

Ruský prezident Vladimir Putin zatím všechny návrhy míru odmítl. Místo toho denně posílá na Ukrajinu další útoky. Ve vyjádření to odpoledne uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.) poté, co jeho slovenský protějšek Juraj Blanár potvrdil, že Slovensko je připraveno hostit jednání o míru na Ukrajině. S návrhem o den dříve vyjádřil souhlas i Putin. Praha 17:53 27. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Neřešme ruské lži, ale jak zajistit bezpečnost pro naše lidi,“ uvedl v pátek Lipavský | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ukrajina, která se třetím rokem brání ruské agresi, kritizovala cestu slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy, kde minulou neděli jednal s ruským prezidentem.

Slovensko je připravené hostit mírové rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou, tvrdí Putin Číst článek

„Putin zatím všechny návrhy míru odmítl a místo toho každý den posílá další útoky. Neřešme ruské lži, ale jak zajistit bezpečnost pro naše lidi,“ uvedl v pátek Lipavský.

Předseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer (za TOP 09) v pátek sdělil, že pokud Blanár skutečně vyhlásil, že podporuje jakékoli mírové iniciativy, pak by nemělo uniknout, že válku zahájilo Rusko.

„Jsem obezřetný ke každému, kdo po návratu z Moskvy začne navrhovat mír nebo koho v Kremlu dokonce pochválili za to, že zastává ‚neutrální‘ postoj,“ podotkl bývalý velvyslanec ve Francii.

„Tváří v tvář ruským raketám, které zabíjely a ničily dětské nemocnice, se člověk nemůže tvářit neutrálně. V tomto s panem ministrem Blanárem nelze souhlasit, je mi líto,“ dodal Fischer. Rusko se podle něj stalo nejvážnější přímou hrozbou pro všechny státy Severoatlantické aliance (NATO).

Ukrajina by měla mít odvahu otevřít dveře k jednání o ukončení války, vyzval papež ve vánočním poselství Číst článek

„Dovoluji si připomenout, že Slovensko jako členský stát vyslovilo s touto deklarací souhlas letos na summitu NATO ve Washingtonu. Vycházím z předpokladu, že se podle toho bude také chovat,“ doplnil senátor.

První místopředseda opozičního ANO Karel Havlíček napsal, že pro jeho hnutí je důležité, aby mírová jednání byla zahájena. „Jednání mají bohužel zpoždění a doplatí na to Ukrajina. Nemám z toho radost, ale potvrzuje se bohužel přesně to, co jsme předpokládali. Být to dříve, mohlo to být výrazně více v souladu se zájmy Ukrajiny,“ míní.

„Budou-li jednání na Slovensku, je to jedině dobře pro celou EU. Souhlasit s Bratislavou pochopitelně musí všechny strany, tedy i Ukrajina, ale věřím, že to je schůdné,“ dodal.

Kyjev dostal miliardu dolarů z výnosů ruských aktiv. Podle Moskvy jde o krádež Číst článek

„Můj názor není tak podstatný. Důležitější je, co si o takovém možném jednání myslí ti, kdo by se ho měli zúčastnit. A tady zjevně chybí vyjádření okupované napadené země, bez jejíž účasti by bylo jakékoli jednání jen opakováním mnichovské zrady v nových kulisách. Myslím si, že Bratislava se novým Mnichovem nestane,“ podotkl ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN).

Blanár zopakoval dřívější Ficova tvrzení, že konflikt nemá vojenské řešení a že Slovensko prosazuje mírové řešení a podporuje jakékoliv mírové iniciativy.

Ministr připomněl, že se letos ve Švýcarsku zúčastnil mírového summitu, svolaného z ukrajinské iniciativy, a tvrdil, že se tam všichni účastníci shodli na tom, že další mírové jednání se musí uskutečnit za účasti všech stran, tedy i Ruska.