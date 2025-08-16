Putin zopakoval své požadavky. My v Evropě potřebujeme uchránit naší bezpečnost, říká Lipavský

V pátek se na Aljašce sešel americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Jednali o případném mírovém řešení na Ukrajině, schůzka však skončila bez jasného výsledku. Průběh summitu komentuje ve vysílání Radiožurnálu ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, který kandiduje v podzimních volbách za koalici SPOLU.

Jan Lipavský

Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpořil Trumpův návrh na trojstrannou schůzku s Putinem. Jak to celé hodnotíte? Dá se z toho vyvodit, že summit na Aljašce nastartoval zásadní proces směřující k ukončení války na Ukrajině? 

Popravdě řečeno nevíme, k čemu povede to včerejší jednání. Zároveň vidíme několik konkrétních závěrů, a to že se připravuje to pondělní jednání. To si myslím, že je klíčovým momentem. Zároveň jsme slyšeli, že Putin zopakoval své požadavky. Já jsem to v zápětí po jeho prohlášení komentoval, že to je rétorika, která je stejná, trvá tři roky, míří ke zničení Ukrajiny, ke zničení suverenity, ale míří i proti nám, protože chce překreslit mapu Evropy zpátky do roku 1997, kdy jsme například nebyli v NATO.

Důležité je, abychom nadále udrželi silnou linku mezi Evropou a Spojenými státy. To se děje, to probíhalo před jednáním a teď jsme svědky telefonátů, kdy Trump informuje a ladí se další postup. Zároveň vidíme, že se chystá pondělní jednání. Do té doby můžeme spíše spekulovat, co bylo předmětem Putinových zájmů, ale víme, co v Evropě potřebujeme, a to je uchránit naší bezpečnost. 

Tomáš Pavlíček, akp

