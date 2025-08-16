Putinovi o mír nejde, říká Jurečka k summitu. Problém je ruský imperialismus, dodává Lipavský
Ministr zahraničí Jan Lipavský (Spolu) uvítal, že americký prezident Donald Trump se snaží válku na Ukrajině zastavit a bude o jednání se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce informovat Evropu. Problémem je ruský imperialismus, nikoliv touha Ukrajiny po svobodě, napsal v sobotu ministr na sociální síti X po tiskové konferenci prezidentů, která následovala po jejich schůzce.
Podle vicepremiéra Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je evidentní, že Putinovi o mír a zastavení umírání ve skutečnosti nejde, jinak by se ruské útoky na Ukrajinu zastavily. Podobně se vyjádřil i ministr pro vědu Marek Ženíšek (TOP 09).
PŘEPIS: Za něj by válka nezačala, chválil Putin před novináři Trumpa, ten mluvil o ‚velkém pokroku'
Tématem jednání Trumpa s Putinem měla být válka na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo před v únoru 2022.
„Vítám, že se prezident Trump snaží válku zastavit, že o tom průběžně hovoří s evropskými představiteli a že bude o výsledcích dnešního jednání informovat i nás v Evropě. Včetně prezidenta (Ukrajiny Volodymyra) Zelenského,“ napsal Lipavský. Od Putina podle něj na tiskové konferenci zazněly stejné propagandistické žvásty o „kořenech konfliktu“, jaké hlásá jeho státní televize.
„Problémem je ruský imperialismus, nikoliv ukrajinská touha žít svobodně. A nezapomínejme, že právě v těchto slovech je skryta i Putinova snaha o návrat bezpečnostní architektury do roku 1997. Do momentu, kdy Česko ještě nebylo součástí NATO,“ upozornil Lipavský.
Zabránit takovým scénářům je podle ministra v českém existenčním zájmu. „Kdyby to Putin s jednáním o míru myslel vážně, tak dnes celý den neútočil na Ukrajinu,“ dodal.
Podle Jurečky je pozitivní, že se na Aljašce vedlo jednání. „Ale bohužel je evidentní, že skutečně o mír Vladimiru Putinovi nejde, že mu nejde o zastavení umírání nevinných a zbytečných obětí, kdyby ta vůle byla, tak by se okamžitě útoky Ruska vůči Ukrajině zastavily,“ napsal na síti X vicepremiér.
Podle něj příměří není primárně otázkou vnějších okolností, ale Putinova rozhodnutí.
Také Ženíšek míní, že Putin mír teď nechce, jinak by Ukrajinu opustil. „Ruský imperialismus je hrozba, které musíme vzdorovat. To platilo včera, platí dnes a bude platit i zítra,“ napsal na X ministr.
Armádní generál ve výslužbě a bývalý náčelník generálního štábu Jiří Šedivý zatím chce při hodnocení schůzky počkat na konkrétní výsledky. V České televizi ovšem v sobotu upozornil, že Trump si sice před schůzkou vyslechl postoj Ukrajiny a Evropy, jeho vlastní se však s nimi nemusí shodovat.
V případě negativních důsledků pro Ukrajinu bude podle něj důležitá další odpověď Evropy. „Evropa má před sebou rozhodnutí, kdy by musela převzít část odpovědnosti v pomoci Ukrajiny od USA,“ řekl Šedivý.
Zároveň ale upozornil, že například v dodávkách některých zbraňových systému jsou Spojené státy nenahraditelné. „Další omezení této pomoci by byl citelný zásah pro ukrajinskou armádu,“ dodal Šedivý.
Putin na tiskové konferenci po jednání s Trumpem rozhovory označil za konstruktivní a užitečné. Ukrajina byla podle něj jedním z témat jednání. Šéf Kremlu dále řekl, že shody dosažené na summitu na Aljašce by mohly být odrazovým můstkem pro ukončení války na Ukrajině a také pro obnovení vazeb mezi Moskvou a Washingtonem.
Trump jednání označil za extrémně produktivní, přineslo podle něj „skvělý pokrok“. Detaily ale prezidenti nesdělili. Tiskovou konferenci ukončili, aniž odpověděli na dotazy novinářů.