Zasypal Česko pyl z řepky? 'Úplná blbost, pochází z jehličnanů,' upozorňuje alergolog

Drobná zrníčka pylu už několik dní pokrývají Česko, i ve velkých městech vytvářejí žlutou pokrývku. Podle alergologa Ondřeje Rybníčka z Fakultní nemocnice v Brně však pyl nepochází z řepky, jak si lidé stěžují hlavně na sociálních sítích, ale z borovic a smrků. Letos podle lékaře přišla jejich silná sezona, a proto je množství pylu vyšší než v minulých letech. Brno 15:15 1. května 2018

Může za žlutou pokrývku opravdu řepka?

Je to úplná blbost. Říká se tomu sírový sediment, i když to se sírou nemá nic společného a způsobují to jehličnany - borovice a smrky. Ty dělají žlutou pokrývku, řepka nelétá, její pyl je těžký a lepkavý, aby se mohl nalepit třeba na čmeláka.

Dráždí řepka alergiky?

Pyl řepky létá na malé vzdálenosti od polí a příliš nealergizuje, vadí spíš silná vůně. Funguje jako spouštěč jako třeba chlad. Když se vyjde z tepla do zimy, někdo začne kýchat, ačkoliv nelze být alergický na chlad.

Pylu ale nyní poletuje enormní množství, je vyšší než v uplynulých letech?

Ano, letos je poměrně silný rok.

Z jakého důvodu?

Borovice a smrky mají tři až pětileté periody, kdy kvetou silně. Letos přišla silná sezona.

Může za současnou situaci také počasí?

To určitě. Když zaprší, pomůže to. Sezona břízy díky dešti letos nebyla tak hrozná, jak se dalo předpokládat. Nyní ale nepršelo, takže se pyl snáze uvolňuje, a když fouká vítr, tak se uvolňuje ještě lépe a dostává se dál od zdroje.

Má velké množství pylu vliv také letošní ostrý přechod mezi chladným a teplým počasím?

Nemůže za množství, ale za rychlý nástup sezony, která měla letos zpoždění. Nyní jsme oproti předchozím létům již v předstihu, odkvétají šeříky a není se kde políbit pod kvetoucí třešní.

Kdy se množství pylu v ovzduší sníží?

Už se to bude zlepšovat, bříza je pryč, dub ještě nějakou chvilku bude zlobit, ale začnou trávy. Obrovské množství pylu je vždy záležitostí osmi až deseti dnů a ty nyní končí. Navíc jde o jehličnany, které jsou neškodné. Není pyl jako pyl, to obrovské množství je vidět, ale neškodí. To je jako když lidé tvrdí, že jsou alergičtí na topoly, když létá jejich chmýří. Přitom to nealergizuje, protože jde o semena s polétavým aparátem. Kvetou ale trávy, které na rozdíl od chmýří nejsou vidět. Takže to je takový optický klam.

Trpí letos více alergici?

Někteří mají trošku horší průběh, ale ti řádně „předléčení“ jsou připraveni.

Velký náraz pro alergiky Pyl z břízy a dalších stromů trápí podle alergoložky Romany Kochrdové v těchto dnech alergiky nejvíc. Za vysokou koncentraci pylů v ovzduší může teplé a větrné počasí. V důsledku razantního nástupu teplého počasí všechno vykvetlo najednou, upozorňuje. Podle Kochrdové způsobuje silné alergické reakce v těchto dnech nejen pyl, ale také velká prašnost. „Alergiků máme na jaře v ordinacích vždycky hodně, letos ale všechno vykvetlo najednou,“ řekla ČTK . Je to náraz, který podle ní alergici nemohou zvládnout běžnými léky. Potíže alergiků i astmatiků připomíná Světový den alergií a astmatu, který připadá vždy na první květnové úterý.