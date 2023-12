Rachejtle odpalovat jen s profesionály. Takto neregulovaná pyrotechnika není normální, soudí Berg

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) žádá starosty obcí, aby letos nepořádali silvestrovské ohňostroje. K omezení zábavní pyrotechniky vyzval i ostatní lidi. Patří k našim tradicím novoroční ohňostroj? A dokážeme se bez něj obejít? Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu odpovídá spolupředseda Strany zelených Michal Berg, který je zastupitel města Vsetína a člen iniciativy Opravdu klidné svátky. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 21:24 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Spolupředseda Zelených Michal Berg | Zdroj: Profimedia

Proč se zasazujete za trvalé omezení užívání zábavní pyrotechniky?

Důvodů je samozřejmě velká řada. Ještě před několika lety byli hlavními proponenty tohoto omezení lidé, kteří chovají zvířata. V poslední době se ale ukazuje i na výzkumech například Akademie věd, že pyrotechnika škodí i lidem. Do ovzduší se uvolňují těžké kovy a další chemické látky, které mohou být i karcinogenní.

„Ještě před několika lety byli hlavními proponenty omezení pyrotechniky ti, kteří chovají zvířata. V poslední době se ale ukazuje, že pyrotechnika škodí i lidem," upozorňuje Michal Berg

Tyto látky pak buď v prostředí zůstávají, nebo se můžou dostávat do půdy. A to jsou také věci, které mají vliv na lidské zdraví.

Je životní prostředí natolik exponováno novoročním ohňostrojem, aby to stálo za řeč?

Určitě ano. To, jakým způsobem to ovlivňuje třeba domácí zvířata, ale i zvířata například hospodářská, je všeobecně známo. Ale i výzkumy divoké přírody ukazují, že následky mohou být ještě mnohem horší, než jsme si mysleli.

Všichni znají případ roku 2013, kdy dezorientovaná labuť narazila do jednoho z mostů v Praze a uhynula. Doposud se myslelo, že vyplašení ptáci opravdu krátce vzlétnou, přemístí se někam dál a tam zase dále pokračují svůj život.

Výzkum v Nizozemsku ale ukázal, že následky trvají celé dny a zvířata migrují desítky kilometrů od původních hnízdišť.

Kdybychom se vrátili k tvrzení, že ohňostroje mají dlouhodobé negativní dopady na zdraví lidí a taky na životní prostředí, můžete být konkrétní?

Zatím není prokázané, jaký je přesný vliv na zdraví v dlouhodobém horizontu, ale jsou prokázány zdravotní potíže krátkodobého charakteru u lidí, kteří jsou z vystaveni znečištěnému vzduchu s chemickými částicemi PM10

V loňském roce byl průzkum, na kolika stanicích bude překonán limit prachových částic, který je v tuto chvíli 50 mikrogramů. Je to hranice i pro běžné znečištění ovzduší prachovými částicemi a v Táboře bylo naměřeno 820. To znamená mnohonásobně větší množství, které potom lidem sednou do plic a můžou způsobovat další zdravotní potíže.

Proč podle vás v Česku neexistuje monitoring prodeje a používání nelegální pyrotechniky?

Pokud se to opravdu stane předmětem celospolečenské debaty, tak se ukáže, že vlastně některé věci, o kterých jsme si doposud mysleli, že jsou normální a jsou běžnou součástí našeho života, tak až tak normální nejsou a měli bychom najít nástroje, jak tyto věci regulovat.

Co máte teď namysli?

Zejména dostupnost prodeje. Například na Slovensku v letošním roce v podstatě jednohlasně v parlamentu přijali regulaci, která z velké části přesně naplňuje požadavky naší výzvy. To znamená, že pyrotechniku v kategorii F2, F3 je možné prodávat jen osobám s příslušnou odbornou kvalifikací.

Zároveň je tam například zákaz prodeje ve stáncích – to znamená jenom v kamenných prodejnách a nemůže to být v běžných samoobsluhách. V prodeji také nemůže být pyrotechnika, jejíž hlavním efektem je pouze hluk a nikoliv vizuální efekt.

Myslím si, že těmito postupnými kroky je možné snižovat dostupnost jakékoliv pyrotechniky a zároveň tím dávat najevo, že některé věci už nejsou normální a že pokud opravdu máme chuť přivítat nový rok ohňostrojem, tak to pojďme dělat legálně a s profesionály.

Zároveň z hlediska vlivu na to zdraví je profesionální ohňostroj samozřejmě mnohem méně škodlivý, protože ty rachejtle létají do mnohem větších výšek, a tudíž ty chemické látky se více rozptýlí.

Poslechněte si celý rozhovor na začátku článku.