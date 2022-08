Dveře i kasu otevřou QR kódem. V Bítovanech lidé nakoupí i bez prodavačky

Malá venkovská prodejna potravin v Bítovanech na Chrudimsku je teď jako jedna z prvních v Česku nově vybavená bezpečnostními kamerami, čtečkami na QR kódy a samoobslužnou pokladnou. Zákazníci tak do ní můžou chodit nakupovat brzo ráno, pozdě večer nebo o víkendech, kdy tam není žádná obsluha. Bítovany 23:41 4. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V prodejně v Bítovanech mají základní sortiment, ale nadstandardní otevírací dobu | Foto: Ondřej Wolf | Zdroj: Český rozhlas

Je večer, chcete rodině navařit a najednou zjistíte, že vám chybí koření, olej, sůl, cibule, uzeniny nebo pečivo. V Bítovanech na Chrudimsku teď takovou situaci řeší jednoduše. Vezmou mobil a vydají se do samooobslužného obchůdku.

Obchod otevřeli tento týden a funguje v takzvaném hybridním režimu. „To je úplně perfektní, že to je i večer, když manžel přijede, zjistím při vaření, že něco chybí, tak honem běžíme. Mám to kousek,“ pochvaluje si místní obyvatelka Veronika Holasová. Stačí si do mobilu stáhnout aplikaci, která zákazníkům otevře dveře do potravin, a to i v době, kdy už uvnitř obsluha není.

Zákazník a pokladní v jednom

Díky systému elektronického zabezpečení a kamerám má pak provozovatelka Olga Dvořáková neustálý přehled o tom, co se děje mezi regály nebo u bezobslužné pokladny. „Otevřete pokladnu tím QR kódem, kterým jste si otevřel dveře, pak už se vám objeví displej, načítáte jednotlivé položky. Starší tady trošičku tápou, ale máme tady návod.“

Zájem lidí o večerní nakupování v samoobslužném obchodě podle Dvořákové rychle roste, zákazníci sem navíc můžou přijít i během víkendu. „Pátek sobota v letních dnech, kdy si lidi rádi pogrilují, bude otevřeno do půl jedenácté,“ plánuje provozovatelka.

Prodejní plocha má jen několik desítek metrů čtverečních a k dostání je tu základní sortiment od zeleniny, ovoce, pečiva, nápojů, balených sýrů a uzenin, mléčných výrobků až po kosmetiku a čisticí prostředky.

Prodejna málem nebyla

Olga Dvořáková je tu v nájmu a obcí platí jen symbolický poplatek, veškeré náklady jdou za ní. „Musím říct, že všichni zastupitelé jsme z toho byli nadšení, protože se nám to jevilo jako dobrý nápad,“ potvrdila nezávislá starostka Bítovan Pavla Peřinová.

Obec se s původním provozovatelem rozešla, místním hrozilo, že tu žádnou kamennou prodejnu mít nebudou. „Dali jsme hlavy dohromady a požádali jsme Pardubický kraj. Ten nás v tom podpořil a získali jsme od kraje 200 tisíc korun dotace,“ dodává starostka.

Obchůdek zatím funguje ve zkušebním režimu, provozovatelka společně s IT specialisty dolaďuje technické detaily jako správné fungování čteček. Kromě Bítovan podpořil Pardubický kraj i další tzv. hybridní prodejnu v Přívratu na Orlickoústecku, podle vedení obce by mohla otevřít na podzim.