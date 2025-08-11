Rád pozoruji noční oblohu, galaxie a hvězdy. Chtěl bych pracovat na světové observatoři, říká student
Středoškolák Alex Faivre se zabývá astronomií, programováním a přírodními vědami. Zvítězil na Mezinárodní olympiádě v astronomii a astrofyzice v Nepálu, navázal tak na stříbro z předchozího ročníku a uspěl i v řadě dalších soutěží. Mnoho odborných zkušeností získal na stáži v Astronomickém ústavu AV ČR. „Je hezké vidět, že se v Česku někdo snaží ocenit práci mladých lidí, říká pro iROZHLAS.cz finalista soutěže Středoškolák roku Faivre.
Co pro vás znamená, že jste se dostal mezi nejlepších 25 středoškoláků v Česku?
Velmi si vážím tohoto ocenění, protože je to pro mě velmi důležité. Je hezké vidět, že se v Česku někdo snaží ocenit práci mladých lidí, kteří se zajímají nejen o vědu, ale třeba i o sport a další koníčky a dělají něco ve svém volném čase navíc.
Věnuje se neurovědě, absolvovala kurz na Oxfordu. ‚Dělejte, co vás baví,‘ říká nadaná středoškolačka
Číst článek
Věnujete se hlavně astronomii. Proč jste se vydal touto cestou? Co vás na tom baví?
Astronomii jsem se začal věnovat díky astronomické olympiádě, která mě velmi posunuje dopředu. Umožňuje mi nejen se věnovat astronomii na vysoké úrovni, ale také mám možnost díky ní navštěvovat mezinárodní olympiády. To je za mě skvělá příležitost.
Astronomii mám samu o sobě velmi rád. Pozorování noční oblohy, galaxií, hvězd, a všech vzdálených objektů. Také se zajímám o objekty v podobě komplikovaných rovnic, které mi umožňují získat nádherné výsledky.
Absolvoval jste i stáž na Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky. Co bylo náplní vaší práce v rámci stáže? Naučil jste se něco nového?
Stáž pro mě byla velmi důležitá, neboť jsem měl možnost zjistit, jak to funguje na Astronomickém ústavu a jak se dělá reálná věda. Zajímal jsem se konkrétně o využití moderních technologií a umělé inteligence v astronomii ke zpracování dat.
Nyní už obrovské dalekohledy sbírají neskutečná množství dat, které si člověk ani není schopen představit, a proto je potřeba toto zpracovávat počítačem a automaticky.
Soutěž Středoškolák roku
Soutěž Středoškolák roku oceňuje aktivní studenty, kteří na sobě pracují a dělají ke studiu něco navíc. Každý rok odborná porota vybere 25 finalistů, kteří získají ocenění. Porotci posuzují mimoškolní aktivity, úspěchy, pestrost aktivit i schopnost sebeprezentace středoškoláků. Web iROZHLAS.cz celý srpen přináší rozhovory s finalisty letošního ročníku soutěže.
Plánujete se do budoucna věnovat astronomii?
Ano. Aktuálně studuji na střední škole. Jsem v prvním ročníku gymnázia. Na vysokou školu bych chtěl zamířit někam do České republiky, nebo popřípadě, pokud budu mít možnost do zahraničí.
Poté bych chtěl pracovat na některé z velkých světových observatoří, které se staví třeba v Chile nebo na nějakém specializovaném ústavu.
Co byste chtěl vzkázat ostatním svým vrstevníkům?
Je velmi důležité se zajímat o to, co vás baví. Ne jen trávit život na střední škole učením, ale zajímat se i o něco jiného než o školu.