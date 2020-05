Poslanci vyslali v tajné volbě do Rady České televize Xavera Veselého či ekonomku Lipovskou

Poslanecká sněmovna ve středu zvolila do Rady České televize ekonomku Hanu Lipovskou, novináře Pavla Matochu a moderátora Luboše Xavera Veselého. Vyplývá to z informací volební komise. Poslanci vybírali do televizní rady v druhém kole tajné volby ze šestice kandidátů.

Praha 14:43 27. 5. 2020 (Aktualizováno: 15:15 27. 5. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít