Místopředseda Rady ČT Matocha: Bát se může jen ten, kdo ví o problémech v rozpočtu. O nezávislost nejde

Rada České televize před nedávnem nečekaně odvolala dozorčí komisi, která slouží jako její poradní orgán. Například podle Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky to ale nebylo v souladu se zákonem. „Právní názory jsou různé, jedině soud může rozhodnout, zda byl, nebo nebyl porušen zákon. Je naprosto nehorázné, že si senátoři osobují pravomoci soudu," reaguje v Interview Plus místopředseda Rady České televize Pavel Matocha. Praha 22:14 2. prosince 2020

Senátoři za hnutí STAN nebo Piráti se podle Matochy snaží dění kolem Rady využít pro svou politickou agendu. „Jestliže výměnu našich vlastních poradců interpretují jako útok na nezávislost České televize, tak nevěřím tomu, že je to z jejich strany neznalost věci. Hrají si svou politickou písničku, protože se blíží volby,“ tvrdí host Jana Bumby.

Rada prý byla s dozorčí komisí dlouhodobě nespokojena, první velké výtky zazněly už v prosinci 2019 při projednávání rozpočtu. „Nejedná se tady o závislost či nezávislost České televize. Rada má ze zákona právo zřizovat i odvolávat svou dozorčí komisi,“ konstatuje novinář.

„Na konci každého roku projednáváme rozpočet televize na následující rok, 23. listopadu jsme od managementu obdrželi první verzi, a proto jsme považovali za správné zvolit velmi kompetentní komisi, jejíž složení myslím nikdo nezpochybňuje, aby mohla rozpočet prostudovat a dát doporučení,“ vysvětluje Matocha důvody, proč byla nová komise zvolena už 25. listopadu.

Důvod k obavám podle něj může mít jen ten, kdo by věděl o problémech v rozpočtu České televize, nebo se pokoušel něco skrývat.

„Pokud o tom někdo z managementu ví, tak věřím, že je nervózní. Ale nevěřím, že je někdo z redaktorů nervózní z toho, že by Rada nebo dozorčí komise chtěly zasahovat do jeho práce. To je nesmysl,“ dodává.

Ne konflikt, ale konsenzus

Matocha odmítá kritiku mediálního analytika Milana Šmída, že spolu s dalšími novými radními Lubošem Veselým a Hanou Lipovskou vnáší do Rady České televize konflikt: „Není to pravda. Audiozáznamy všech jednání jsou na webu, každý si je může poslechnout, stejně jako záznamy velmi konfliktních jednání, které probíhaly ještě před naším nástupem.“

„Snažím se nalézat shodu. Pokud bych tak nejednal, nikdy bych neprosadil žádné usnesení, protože Rada je kolektivní orgán. Pro odvolání dozorčí komise z 13 přítomných hlasovalo 10 radních. To je dost velký konsenzus,“ podotýká.

Zdůrazňuje, že úkolem České televize ze zákona je poskytovat objektivní a vyvážené zpravodajství. „V 99 procentech jsem přesvědčen o tom, že Česká televize funguje velmi dobře a naplňuje, co jí zákon předepisuje. A 1 procento nechávám otevřené proto, že nikdo z radních nemůže mít nasledované vše, co televize vysílá,“ uvádí Matocha.

Na případné problémy Radu podle Matochy upozorňují také diváci, bývalý předseda René Kühn ale prý ve vyřizování této agendy naprosto selhal. „V došlé poště je za několik měsíců mnoho set nevyřízených stížností a podnětů,“ tvrdí místopředseda Rady ČT s tím, že právě na to se nyní chce zaměřit.