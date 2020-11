Smoljak: Rozhodnutí Rady České televize jsou dlouhodobě netransparentní, nezdůvodněná

Rada České televize bude bez předsedy a místopředsedy. Na post rezignovali jak René Kühn, tak Jaroslav Dědič. Důvodem je minulé jednání rady, kdy překvapivě odvolala dozorčí komisi. Na odvolání oba měli jiný názor než většina členů rady. Problém se způsobem odvolání má i stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky. Její člen David Smoljak (za STAN) Radiožurnálu řekl, že si komise pozvala právníky, kteří se shodli, že postup rady byl protiprávní. Praha 19:55 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Smoljak | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Jak jste došli k tomu, že postup rady nebyl v souladu se zákonem? Dozorčí komise je poradní orgán rady a ta má právo ho odvolat.

Na dnešní jednání jsme si pozvali právníky – doktorku Marvanovou, která je spoluautorkou zákona o České televizi, a doktora Kučeru, který pro nás již nějaké analýzy ohledně České televize připravoval a dlouhodobě se tomu věnuje -, aby nám řekli, jestli z právního pohledu vidí způsob odvolání rady jako legitimní, protože o tom vznikly velké pochybnosti. Oba se shodli, že nebyl proveden v souladu se zákonem o České televizi, že nebyly uvedeny zákonné důvody pro odvolání dozorčí komise. Jejich závěr byl v tomto ohledu jednoznačný.

Co byl hlavní problém při tom odvolání? Že nebyly uvedeny zákonné důvody pro odvolání dozorčí rady?

Důvody byly dva. Jednak podle právního názoru dozorčí komisi není možné odvolat jako celek. To zákon o České televizi podle jejich názoru neumožňuje. A druhý důvod byl, že nebyly uvedeny zákonné důvody pro odvolání dozorčí komise.

Ve středu odstoupili předseda i místopředseda Rady České televize s tím, že cítí slabý mandát a nebyli informováni ani o takové věci, jako je odvolání dozorčí rady. O čem to podle vás svědčí?

O tom jsme se také bavili a shodli jsme se na tom, že rozhodnutí rady – jak v tomto případě, tak i v ostatních případech – jsou dlouhodobě netransparentní, nezdůvodněná. To vidíme taky jako zásadní problém, takže se vůbec nedivím, že vedení rady rezignovalo, protože zjevně došlo ke stejnému názoru, že ani ono není informované o tom, co silné jádro v radě prosazuje. Jak je vidět, tak o tom neinformuje ani vlastní vedení.

Český rozhlas chtěl do vysílání pozvat také členy Rady České televize, kteří hlasovali pro odvolání dozorčí komise, Hanu Lipovskou, Pavla Matochu, Pavla Kysilku, Romana Bradáče i Vladimíra Karmazína, kteří buď neměli čas, nebo na oslovení nereagovali.

Máte jako člen stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky možnost zeptat se členů rady, proč odvolali dozorčí komisi a proč nebylo zdůvodněno, proč se jim práce dozorčí komise nelíbí?

Vidíme jako zásadní problém to, že nebyl dodržen zákon. Nemáme aspiraci, abychom zasahovali do činnosti rady, ani do fungování České televize. Jako horní komora chceme, aby se dodržovaly zákony. Proto to budeme zítra projednávat na senátním plénu a pravděpodobně vyzveme Poslaneckou sněmovnu, aby se tím, že se nedodržují zákony, zabývala a vyzvala k tomu volební komisi, která je k tomu svým způsobem ustanovená, aby se tím zabývala, které se týkají Rady České televize a Českého rozhlasu.

Ve čtvrtek bude v Poslanecké sněmovně jednat volební výbor. Co od poslanců volebního výboru byste jako senátoři očekávali?

Jako senátoři bychom očekávali, že budou radu volat k zodpovědnosti, protože prostě není možné to takhle nechat být, přehlížet to. Sice nemáme valné iluze o tom, že orgán, který radu doporučil, udělal výběr členů, bude za to ochotný nést zodpovědnost, ale nic jiného jim nezbývá. To skutečně musí.

Záminka pro odvolání

Jak čtete to bleskové odvolání dozorčí komise? Jaký vzkaz tím rada vyslala směrem k České televizi?

Někde už jsem říkal, že tam jako největší problém vidím jednak, že to bylo učiněno v rozporu se zákonem, a jednak v tom, že se tak stane bezprostředně před tím, než se bude schvalovat rozpočet České televize na příští rok, protože dozorčí komise je právě k tomu určená, aby se těmito ekonomickými záležitostmi zabývala a aby ten rozpočet detailně nastudovala a dala radě doporučení. Takže odvolat dozorčí komisi v předvečer schvalování tak důležitého dokumentu, to považujeme za velkou nezodpovědnost.

Nejenom se schvaluje rozpočet na příští rok, ale taky se uzavírá letošní rozpočet. Navíc se ještě musí upravit kvůli důsledkům pandemie. Tohle všechno by nová dozorčí komise měla načíst a schválit ani ne do konce roku, jako spíš do půlky prosince. Je tohle reálné?

Podle mě ne, neumím si to představit, protože dozorčí komise ještě ani není ustanovena, natož aby se tím mohla začít zabývat. A jestli to chce rada na příštím zasedání schvalovat... To si opravdu neumím představit.

Může neexistence dozorčí komise nějak celkově destabilizovat situaci v České televizi?

Nepochybně to vnáší do celé věci chaos, stejně jako to rozhodnutí rady z minulého týdne, kdy neumožnili nákup pozemků pro ostravské studio, kdy předkupní právo trvá jen do příštího týdne – vyprší velmi záhy -, takže tam skutečně hrozí, že ostravské studio přijde o část pozemků, nebo respektive nezíská možnost získat pozemky, na kterých stojí a které mu umožňují přístup do jeho traktu. To považuji také za velmi vážné a doufám, že se to ještě na poslední chvíli podaří Radě České televize napravit.

Ještě můžu dodat aktuální situaci, že na středečním mimořádném zasedání Rada České televize schválila odkup pozemků pod ostravským studiem České televize.

Zaplaťpánbůh. Aspoň je vidět, že to bylo úplně zbytečné, ale podle mého názoru to byla jen záminka pro odvolání dozorčí komise. Žádnou jinou roli to v tom příběhu nehrálo.