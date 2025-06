Rada ČT má do finálové pětky dobrý výběr, je tam několik kvalitních kandidátů, myslí si bývalý ředitel

Rada České televize bude z 21 uchazečů o post nového generálního ředitele vybírat pět, které si pak pozve na svoje příští zasedání. „Česká televize vstupuje do velmi důležitého období svého fungování a v době poměrně vypjatých parlamentních voleb je důležité, aby měla svoje stabilní vedení,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas Plus Petr Dvořák, bývalý generální ředitel České televize, dnes výkonný ředitel nadačního fondu Vltavské filharmonie. Rozhovor Praha 10:52 12. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odcházející generální ředitel České televize Petr Dvořák | Foto: Agáta Nezbedová | Zdroj: Český rozhlas

V čele veřejnoprávní televize jste stál dohromady 12 let. Jaké dovednosti nebo vlastnosti by podle vás generální ředitel měl mít? Měl by být víc manažerem nebo i tvůrčím člověkem?

Myslím si, že ideální generální ředitel by měl tyhle vlastnosti v sobě spojovat. Měl by umět řídit komplexní systémy, měl by chápat, jakým způsobem řídit velké množství lidí, ať už zaměstnanců, nebo externích spolupracovníků. Ale vedle toho by měl chápat, jakým způsobem chce komunikovat se svými diváky.

Taky by měl chápat, co to je veřejná služba, a měl by dokázat komunikovat s kreativní částí tvůrců, kteří s Českou televizí spolupracují. Ta funkce je velmi komplexní a myslím si, že těžko se dá dát na váhu, která z těch věcí by převládla. Optimální je, když tyhle vlastnosti budoucí generální ředitel bude mít v sobě obě.

Kdo obě tyto vlastnosti z vašeho pohledu splňuje, z těch 21 přihlášených?

Nechci jmenovat konkrétní jména, ale myslím si, že rada je dnes v pozici, kdy do té finálové pětky má docela dobrý výběr. Musím říct, že tam vidím tři až čtyři velmi kvalitní interní kandidáty, to znamená lidi, kteří v České televizi dnes už pracují nebo pracovali. A vedle toho ale i z těch externích kandidátů, kteří se hlásí, tak aspoň jeden až dva jsou takoví, u kterých si dovedu představit, že by dokázali Českou televizi kvalitně vést.

Respektuji, že je nechcete jmenovat. Považujete za problém, že Česká televize mění svoje vedení nedlouho před sněmovními volbami?

Nepovažuji to za problém, považuji to spíš za výhodu, protože si myslím, že Česká televize vstupuje do velmi důležitého období svého fungování a v době poměrně vypjatých parlamentních voleb je důležité, aby měla svoje stabilní vedení.

Myslím si, že Rada rozhodla správně v tom, že pokud chtěla udělat rozhodnutí o změně na pozici generálního ředitele, tak že ho udělala rychle a udělala ho tak, aby nový kandidát, nový generální ředitel, měl ještě čas se ve svojí židli usadit, ale zároveň aby měl dost času na to, připravit se na podzimní volby, protože to bude důležitý čas pro Českou televizi.

Dodatečné finanční zdroje

Jaké úkoly podle vás nový generální ředitel nebo nová generální ředitelka bude muset začít řešit hned, jak usedne do křesla?

Jsem přesvědčený, že Česká televize je dnes stabilizovaná instituce. Myslím si, že má fungování dobře nastavené. Je pravda, že utrpěla pár experimenty, které se minulé vedení pokusilo v minulém roce dělat.

Ale základní úkol, který bude mít nový generální ředitel nebo nová generální ředitelka, bude jednak udržet tři základní vlastnosti, které Česká televize má, to znamená relevanci, udržet důvěru a udržet kvalitu svého fungování.

Vedle toho bude dalším důležitým úkolem zamyslet se nad tím, jakým způsobem správně investovat dodatečné finanční zdroje, které Česká televize získává díky změně zákona o koncesionářských poplatcích. Protože to nastavení priorit, kam ty peníze zainvestuje, bude potom vést k tomu, jak si Česká televize do budoucna bude chovat.

Myslím si, že to, že Česká televize má dnes financování posílené, jí dává šanci udržet svoji kvalitu a udržet své odlišení od komerčních vysílatelů. Ukázat, že dokáže fungovat vedle nich a dokáže přinášet kvalitní veřejnou službu divákům v České republice.

Když říkáte, že Česká televize je v dobré kondici, tak tedy podle vás to dění kolem Jana Součka, který byl odvolán teprve před měsícem, Českou televize nijak nerozkolísalo?

Myslím si, že ji rozkolísalo, ale že ji ne do té míry, že by problémy byly nevratné. Jsem přesvědčen, že Česká televize má pevné základy, má kvalitní jak zaměstnance, tak i externí spolupracovníky. Pořád ještě vyrábí kvalitní typy pořadů, má pořád vysokou důvěru svých diváků. Ale neměla by už v chybách a v problémech dál pokračovat, měla by se stabilizovat a vrátit se zpátky do situace, kdy dokázala přinášet divákům službu, kterou od ní očekávali.

Musí mluvit ke všem generacím, musí mluvit od nejmenších dětí až po seniory a musí chápat, že je tady pro všechny cílové skupiny. Neměla by se snažit nějakým způsobem prioritizovat a měla by oslovovat hlavně ty cílové skupiny, které například komerční televize neoslovují.

Zvýšení poplatků

Nedá mi to, abych se vás v téhle souvislosti nezeptal, pane Dvořáku. Jak vy jste vnímal to dění kolem bývalého generálního ředitele Jana Součka, které tedy, připomínám ještě jednou, vyústilo v to, že ho Rada odvolala?

Na jednu stranu jsem vůbec nechápal, proč se něco takového musí dít, a na druhou stranu mě to hrozně mrzelo, protože jsem cítil, že to poškozuje celou instituci. Strávil jsem v ní 12 let a myslím si, že jsem jí věnoval hodně energie a že se za tu dobu podařilo Českou televizi významně posunout.

A v momentě, kdy dítě, které vychováváte, vám potom někdo začne kazit, tak vás to trápí. Ale jsem rád, že v tuhle chvíli tam existuje šance, že nastoupí kvalitní kandidát nebo kandidátka, který doufám bude pokračovat v té cestě, kterou se nám podařilo za těch 12 let nastavit.

Už jste se dotknul toho, že se nedávno zvýšil televizní a můžeme dodat i rozhlasový poplatek. Politici napříč spektrem se ale na budoucí podobě financování obou veřejnoprávních médií neshodnou. Jak to vnímáte?

Za mě je pořád forma financování prostřednictvím televizních nebo rozhlasových poplatků ta nejlepší možná. V rámci jiných evropských zemí se nastavují i jiné způsoby. To, že diváci platí napřímo, ať už televizi, nebo rozhlas, vytváří nějakou vazbu, která je důležitá a která nutí ty dvě instituce opravdu mluvit prioritně k těm, kteří ji financují, což jsou diváci nebo posluchači.

Ale dokážu si představit i několik jiných variant. Je ale důležité, aby financování nebylo závislé na prostém rozhodnutí nějaké politické moci. A druhý důvod, který je, aby to financování bylo dlouhodobě naplánovatelné. To znamená, aby obě dvě ty instituce dokázaly dlouhodobě plánovat, protože obě dvě nežijí z roku na rok, ale plánují několik let dopředu.