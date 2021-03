Kandidáti do Rady České televize se představili ve sněmovně. Mluvili především o hospodaření televize

Především o hospodaření televize a souvisejících ekonomických tématech hovořili kandidáti do Rady České televize na úterním veřejném slyšení před sněmovním volebním výborem. Debata se vedla i o vyváženosti televize nebo jejím zpravodajství. Kněz Zbigniew Czendlik hovořil o opomíjení některých menšin nebo o vztahu Čechů k Polákům. Poslanci mají z 56 kandidátů vybrat 4 nové členy rady za její dosavadní členy, kterým na konci května skončí mandáty. Praha 20:43 16. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celkem je do Rady České televize 56 kandidátů | Zdroj: Profimedia

Například bývalý předseda Rady ČTK a dlouholetý šéf sportovní redakce Českého rozhlasu Miroslav Augustin uvedl, že výše koncesionářských poplatků je dostačující a že Česká televize chudobou netrpí. O vhodnosti poplatků jako způsobu financování České televize mluvili i další kandidáti.

Podle Augustina jsou prostory pro úspory v televizi značné a Česká televize má dostatek peněz. „Rada je podle mě kolektivní orgán, takže říkat, že se v ní chci specializovat na to či ono, je nesmysl,“ řekl Augustin. V případě zpravodajství by podle něj měla být Česká televize férová bez ohledu na to, zda je volební rok.

Režisér a bývalý šéf činohry Národního divadla Michal Dočekal řekl, že poplatky jsou nesporná věc a není odpůrcem jejich zvyšování. Podotkl však, že nemá dost informací pro to, aby navrhl podrobnější způsob jejich růstu.

Koncesionářské poplatky jako správný způsob financování České televize označil i kvestor ČVUT a bývalý člen Dozorčí komise České televize za Obec architektů v letech 2003 až 2010 Jiří Boháček. Českou televizi čeká podle něj velký problém s lidskými zdroji, protože zaměstnává značné množství lidí nad 60 let a také ve věku 50 až 60 let.

Informoval poslance, že na žádost televizí a divadel připravuje ČVUT obor, který bude vychovávat odborníky na televizní techniku. Poukázal i na to, že průměrná mzda na jednoho zaměstnance ČT je 44 000 korun, což je podle jeho názoru dost i na Prahu.

Římskokatolický kněz Czendlik poznamenal, že vztah českých občanů k Polákům nepatří k nejvřelejším. Když byla zveřejněna jména kandidátů do rady, dostal prý několik doporučení, aby si sbalil ‚svých pár švestek‘ a odcestoval na sever. Autorům těchto rad podle něj vadí hlavně to, že je Polák.

Vyzval k překonávání vzájemné nedůvěry, předsudků a mýtů. „Proto bych v radě rád reprezentoval tyto národnostní, etnické, náboženské i různé sociální skupiny nebo menšiny,“ řekl. Opomíjené jsou podle něj především skupiny národnostní a etnické a jako přiklad uvedl, že pouze ostravské studio vysílá zprávy v polštině. Poslání televize není podle něj bojovat s Radou České televize, ale budovat laskavější a pravdivější svět.

Novinář a publicista Pavel Černocký řekl, že by se v radě věnoval především politické vyváženosti. Zajímal by se o to, aby vysílání bylo vyvážené, nikdo nebyl preferován, ale ani ostrakizován, a aby prostor pro politické strany byl úměrný volebním výsledkům.

Na dotaz předsedy výboru Stanislava Berkovce (ANO) ohledně vysílání České televize o koronavirové epidemii řekl, že mu vadila absence panelu odborníků. Pokud by se svolali odborníci s různými názory na hodinovou debatu, zajímalo by to podle jeho mínění diváky víc.

Také bývalá předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů Ivana Janů se zastala koncesionářských poplatků. „Jsou určité předměty, určité fenomény, určité kategorie, kde občan si musí zaplatit, aby dostal službu. A to je právě Česká televize,“ prohlásila.

Novinář Jefim Fištejn ujistil že pokud se dostane do rady, nebude v České televizi prosazovat svoji publicistiku. Nebude v ní ani vystupovat.

Novinář a bývalý člen Rady České televize Vratislav Dostál zdůraznil nutnost posilovat regionální rovinu televize. Jedna z příčin, proč média ztrácejí důvěru veřejnosti, tkví podle něj v tom, že většina novinářů pracuje v Praze a jejich práce se přestává prolínat s běžným životem lidí mimo centrum.

Čtyři noví členové

Poslanci vybírají čtyři členy Rady České televize náhradou za ty radní, kterým skončí mandát. K 30. květnu skončí mandát Jaroslavu Dědičovi, Jaroslavu Maxmiliánu Kašparů, Jiřímu Kratochvílovi a místopředsedovi Rady Danielu Váňovi.

Z 56 kandidátů vybere volební výbor 12 kandidátů pro plénum sněmovny. Na každé volné místo v radě tak budou mít poslanci na výběr ze tří lidí.

Rada má 15 členů, které volí a odvolává Poslanecká sněmovna. Má je volit tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Rada mimo jiné volí generálního ředitele České televize. Prostřednictvím Rady České televize uplatňuje veřejnost svoje právo na kontrolu veřejnoprávní televize.