Poslanci neobsadili ani jedno ze dvou míst v Radě ČTK. Kandidátovi SPD chybělo ke zvolení šest hlasů

Poslanecká sněmovna ve středečním prvním kole tajné volby nezvolila nikoho ze čtyř kandidátů na dvě místa v Radě České tiskové kanceláře, která se uvolní 20. června. Nejvíce hlasů získal činovník spolku Akce D.O.S.T Michal Semín navržený SPD. Do druhého kola spolu s ním postoupili nominanti ANO David Soukup, ODS Tomáš Mrázek a Pirátů s KDU-ČSL Josef Šlerka. Kdy se bude opět volit, zatím není jasné. Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média (ilustrační snímek)

K úspěšné kandidatuře bylo nutných 89 hlasů. Semín jich získal 83, o jeden hlas méně pak obdržel zastupitel hnutí ANO v Praze 3 Soukup. Ředitele Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josefa Šlerku volilo 72 poslanců a bývalého předsedu rady Mrázka 36 poslanců. Výsledky oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).

Sněmovna vybírá členy rady za předsedu Miroslava Augustina (zvolen za ANO) a za Jakuba Heikenwäldera (zvolen za KDU-ČSL), jimž pětiletý mandát končí.

Piráti Tomáš Martínek a Olga Richterová a také předseda KDU-ČSL Marek Výborný před volbou označili Šlerku za nezávislého odborníka. „A přesně to je třeba, aby bylo udrženo v radě veřejnoprávního média, tak zásadního média, jako je Česká tisková kancelář,“ řekl Výborný.

Semínovy ‚spiklenecké teorie‘

Martínek podotkl, že Piráti mají podle poměrného klíče nárok nominovat do rady jednoho kandidáta. Pokud by poslanci ANO a SPD měli respektovat výsledky voleb, jak často deklarují, měli by volit Šlerku, uvedl.

Richterová a občanští demokraté Martin Kupka a Zbyněk Stanjura poukazovali na některé Semínovy texty a výroky. Richterová v souvislosti s nimi nařkla Semína ze šíření nenávisti a Stanjura mluvil o spikleneckých teoriích. Předseda poslanců SPD Radim Fiala naopak citoval na Semínovu obhajobu z jeho životopisu na internetové Wikipedii.

Poslanecká sněmovna dnes do Rady ČTK žádného nového člena nezvolila. Nejvíc hlasů, 83, ale získal Michal Semín. Na jeho kontroverzní výroky dnes upozorňovali i opoziční poslanci. Některé připomínáme i my. Objevily se v rozhovorech pro Parlamentní listy a časopis Reflex. pic.twitter.com/1ynKRC5iIG — Newsroom ČT24 (@NewsroomCT24) 5 June 2019

Sedmičlenná Rada ČTK je orgán, jehož prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do její působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu agentury. Kandidáty do Rady ČTK navrhují poslanecké kluby.

ČTK byla založena v roce 1918 jako státní tisková agentura. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. Agentura nedostává žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá na rozdíl od Českého rozhlasu a České televize koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.