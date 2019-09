Do Rady ČTK zvolili poslanci kandidáta ANO Soukupa. Poslední volné místo obsadí Semín, nebo Bazalová

Poslanecká sněmovna zvolila ve středu do Rady České tiskové kanceláře kandidáta hnutí ANO Davida Soukupa. V radě zbývá obsadit jedno volné místo. Utkají se o ně zbylí dva nominanti Angelika Bazalová (za Piráty) a Michal Semín (za SPD). Oba postoupili do druhého kola volby, které by se mělo uskutečnit na říjnové schůzi dolní komory.

