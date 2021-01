Vznikla Rada pro řízení nemoci covid-19, chce řešit opatření. Zasedají v ní vláda, odborníci i opozice

Rada pro řízení nemoci covid-19. To je název nového poradního orgánu ministerstva zdravotnictví, který se ve čtvrtek poprvé sešel k jednání. Jeho členy jsou zástupci parlamentních politických stran a profesních organizací, scházet se má jednou za měsíc. Jeho úkolem je řešit zejména epidemiologická opatření a taky očkování proti koronaviru. Praha 8:41 8. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Blatný | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Je to můj projekt, se kterým jsem přišel, když jsem se dostal do úřadu. Důvodem je potřeba diskuse napříč celý spektrem, ať už politickým nebo odborným,“ vysvětluje ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Záměrem ministra je dát prostor expertům. „Cením si názoru každého odborníka a určitě si nechci dělat patent na rozum,“ říká Blatný.

V nové radě jsou například opoziční poslanci, zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a obchodu nebo Lékařské komory. Na prvním jednání byli navíc taky členové Anticovid týmu, který tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Ten podle místopředsedy ODS Martina Kupky předložil radě svá doporučení.

„Pokládáme za důležité, aby se v České republice očkovalo rychleji, než jak to představil pan ministr. Vítáme, že pan ministr a ministerstvo vyslyšeli to naše volání po tom, aby některé stupně, alespoň ty nižší stupně rizikové, nebyly nutně spojovány s nouzovým stavem. Ten nový návrh předpokládá, že tedy první dva stupně by nouzový stav nevyžadovaly,“ popisuje Kupka.

Dlouhý: Každá diskuze je dobrá

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý pak ocenil, že Rada pro řízení nemoci covid-19 začala fungovat.

„Každá takováto diskuse je dobrá. V této těžké situaci, v pátém stupni, neumíme zpochybnit epidemiologická opatření. Věříme profesionalitě těch, kteří ta opatření vyhlašují. Musíme ale konstatovat velmi tvrdý dopad na podnikatele, proto jsme se soustředili na kompenzace,“ říká Dlouhý.

Hospodářská komora se podle Dlouhého zajímá i o očkování. Z průzkumu, který udělala mezi 14 sty českými podniky vyplývá, že většina zaměstnavatelů svým zaměstnancům očkování doporučí. Někteří zaměstnavatelé ho chtějí podpořit finančním příspěvkem.