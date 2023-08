Chrudim znovu opakuje soutěž na radary. Plánované měření rychlosti tak nejspíš letos nestihne spustit

Mělo by to být v Markovicích, tedy městské části Chrudimi. A to částečně i přímo na přání místních obyvatel, kteří si na rychlou jízdu stěžovali. Přes Markovice vede frekventovaná silnice I/17 na Heřmanův Městec a Čáslav.

Výjezd od Chrudimi je navíc z kopce, takže to řidiče k vyšší rychlosti svádí. V podmínkách soutěže na dodávku techniky bylo to, že radar dokáže snímat minimálně stometrový úsek ve středu Markovic, bude umět zaznamenat rychlost z obou směrů a auto vyfotit.

Našlo se levnější řešení

Chrudim vypsala výběrové řízení v červenci a přihlásily se do něj tři firmy. A nabídkové ceny se dost výrazně lišily – nejnižší částka byla sedm set tisíc, nejvyšší o celý milion víc.

Podle místostarosty Chrudimi za ANO Zdeňka Koláře se stalo to, že jedna společnost nabídla úplně jiné řešení, které stačí a ještě je podstatně levnější. A radnice chce dát šanci reagovat i dalším firmám, a tím pádem také srazit cenu za pořízení techniky.

Úsekové měření je už několikátá verze, kterou radnice zvažovala. Původně se měla rychlost měřit na výjezdu z Chrudimi u nemocnice, pak to byla možnost stěhování radarů po vytipovaných místech, kde řidiči mají problémy s dodržováním rychlosti.

Tentokrát jsou to Markovice, ale není příliš pravděpodobné, že by kontroly začaly ještě letos. Právě kvůli tomu, že se bude soutěž na dodavatele opakovat znovu.