Koten z SPD po osmi měsících požádal o prověrku. ‚Nejsem cizí agent,‘ říká

Poslanec za stranu Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury Radek Koten požádal o bezpečnostní prověrku. Spnil tak slib, který dal, když byl loni v listopadu zvolen šéfem bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny. Nakonec se rozhodl pro stupeň tajné. Podle jeho slov totiž sněmovní výbor dokumenty s vyšším utajením nedostává. Původní zpráva Praha 19:00 30. července 2018

„Žádost je podaná,“ potvrdil Koten pro server iROZHLAS.cz s tím, že dokument podal zhruba před měsícem.

Ačkoli dříve uvedl, že s největší pravděpodobností požádá o nejvyšší stupeň - tedy přísně tajné -, nakonec se rozhodl pro stupeň nižší - tajné. „Z jednoho prostého důvodu. Za posledních deset nebo jedenáct let nepřišel do výboru dokument vyšší než T (tajné; pozn. red.),“ popsal Koten. „Takže je zbytečné, abych si na tři a půl roku dělal prověrku na PT (přísně tajné), když se tam nikdy takový dokument neobjeví,“ doplnil.

Podle Kotena navíc prověrka na stupeň tajné trvá půl roku, takže by ji teoreticky mohl získat brzy. A pokud by prověrku na vyšší stupeň přece jen potřeboval, kdykoli si ji podle svých slov dodělá.

„Bude to dobré pro novináře, bude to dobré pro mě, bude to dobré pro všechny, protože pokud mě prověří Národní bezpečnostní úřad a neshledá, že jsem ruský agent nebo podobně,“ doplnil ještě s tím, že mu na České republice a její bezpečnosti záleží a nálepka agenta jiného státu mu vadí.

Celkem si zahledat

Loni v listopadu Koten prohlásil, že „nemá co skrývat“ a že prověrka u něj může proběhnout. Letos v květnu na dotaz redakce, zda už žádost na Národní bezpečnostní úřad podal, řekl, že mu chybí dva dokumenty.

„Musíte dokládat veškerý majetek, který máte, takže nemovitosti, pozemky a podobně. Vzhledem k tomu, že mám rodinný domek s pozemkem plus nějaké stavby na něm, tak všechny tyto věci musíte mít dokladovány. I když je všechno ve veřejném registru, tak musíte dokládat způsob nabytí a podobně. Všechno, co do toho napíšete, musíte mít podložené papírově,“ popsal přípravu na žádost Koten s tím, že si „celkem zahledal“.