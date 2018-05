Kotenovi z SPD chybí dva doklady pro bezpečnostní prověrku. ‚Celkem jsem si zahledal,‘ říká

Chybí mu dva dokumenty k tomu, aby mohl zažádat o bezpečnostní prověrku. Žádost by mohl finálně podat zhruba do dvou týdnů, říká v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz poslanec Radek Koten (SPD). Po půl roce by tak učinil krok, který sliboval loni v listopadu. Tehdy nově zvolený šéf sněmovního bezpečnostního výboru reagoval na kritiku TOP 09, že představuje bezpečnostní riziko. Praha 6:00 23. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a šéf sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD). | Foto: Pavlíček Luboš | Zdroj: ČTK

Loni v listopadu prohlásil poslanec a čerstvě zvolený šéf bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD), že požádá o bezpečnostní prověrku, protože „nemá co skrývat“.

„Nemám co skrývat. Není problém, aby u mne prověrka proběhla. Stupeň prověrky si určí bezpečnostní výbor.“ Radek Koten pro Aktuálně.cz

V lednovém rozhovoru pro server iROZHLAS.cz pak uvedl, že kvůli pracovní vytíženosti to ještě nestihl. Ujistil však, že o prověrku požádá.

„Někdo to musí administrativně vyřídit. Když si vezmete, že byl konec roku, nebyli jsme ve sněmovně, konec roku je vždy hektický, to víte sama,“ vysvětloval tehdy.

Nyní poslanec Koten tvrdí, že mu chybí poslední dva dokumenty, které musí Národnímu bezpečnostnímu úřadu (NBÚ) doložit a o prověrku oficiálně požádat. „Může to být v horizontu jednoho dvou týdnů,“ říká nyní.

Už jste požádal o bezpečnostní prověrku?

Už to mám všechno nachystané, chybí mi dva papíry. Jednak z České pojišťovny, protože tam mám úrazové pojištění a to se musí dokládat výpisem. A čekám, až mi přijde výpis z důchodového, penzijního připojištění. Tam se také dokládají úspory. To jsou dva doklady, které tam jsou, a pak už nic nebrání podání.

Kolik dokumentů jste musel dát dohromady?

Musíte dokládat veškerý majetek, který máte, takže nemovitosti, pozemky a podobně. Vzhledem k tomu, že mám rodinný domek s pozemkem plus nějaké stavby na něm, tak všechny tyto věci musíte mít dokladovány.

I když je všechno ve veřejném registru, tak musíte dokládat způsob nabytí a podobně. Všechno, co do toho napíšete, musíte mít podložené papírově. Takže dokládá se tam spousta věcí, musíte mít i rodné listy. Takže jsem si celkem zahledal.

Poslanci SPD v lavicích Poslanecké sněmovny. Zleva Tereza Hyťhová, šéf bezpečnostního výboru Radek Koten a Jiří Kohoutek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kolik času vám to zabralo? Kdy jste to začal dávat dohromady?

Je to tak dva měsíce zpátky. Tam je problém, že pokud někde požádáte o výpisy, třeba ty z těch životních pojištění, tak to vám chodí buď k datu, a nechodí vám to třeba v lednu.

Někde o to musíte žádat. Záleží, jak je ta smlouva sepsána. Třeba z penzijního fondu mi to loni přišlo někdy 4. května, letos to ještě nepřišlo. Už jsem to urgoval, ale bohužel zatím ten papír ještě nemám. Je potřeba to doložit ke konci roku 2017.

Platí, co jste říkal dříve, že budete žádat o stupeň přísně tajné?

Mám to tam napsané. O co budu žádat, se ale nechte překvapit.

Vy to nechcete sdělit?

Já na tom nemám sice co tajit, ale dokud to nepodám, tak to nebudu říkat.

Z jakého důvodu? V čem je to tajné?

Až to bude podáno na ten stupeň utajení, tak vám to samozřejmě řeknu. Já nemám co skrývat, ale zatím to není podáno. Může to být v horizontu jednoho dvou týdnů. Až obdržím papíry, tak v tom nic nebrání.

'Prostě si požádáme, až my budeme chtít.' Šéf bezpečnostního výboru Koten s prověrkou nespěchá Číst článek

Když jsme o tom spolu mluvili naposledy, bylo to otevřené a říkal jste, že požádáte o stupeň přísně tajné. Zajímá mě proto, jestli to platí. Nebo se něco změnilo?

Ne, nic se nezměnilo, ale až to bude podáno, tak vám bez problémů řeknu, na co jsem si to podal a podobně.

Vidíte to tedy na zhruba dva týdny, kdy žádost podáte?

Já bych byl velmi rád, pokud by mi - ať už penzijní fond Komerční banky, tak Česká pojišťovna - poslaly ty výpisy e-mailem a poslaly mi je třeba k dnešnímu dni (úterý; pozn. red.). To bych byl velmi rád. Potom nic nebrání tomu, abych to tento týden podal. Ale já ty dokumenty musím mít.

Dokud je nemám, tak to sice můžu podat, ale bez těch dokumentů je to k ničemu. Pokud by všechny ty společnosti fungovaly tak, že výpis za loňský prosinec vám pošlou v lednu, tak by to nebyl problém.