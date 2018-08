Koten: SPD chystá zákon o zákazu zahalování na veřejnosti, hledáme podporu ve sněmovně

Předseda sněmovního bezpečnostního výboru a poslanec SPD Radek Koten ve Dvaceti minutách Radiožurnálu prozradil, že jeho hnutí už nějakou dobu pracuje na zákonu o zákazu zahalování na veřejnosti. Inspirují se u našich jižních sousedů, v Rakousku totiž tento návrh nedávno vešel v platnost. dvacet minut radiožurnálu Praha 20:37 31. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec SPD Radek Koten. | Foto: Dušan Vrbecký | Zdroj: Český rozhlas

Rozhovor s předsedou bezpečnostního výboru parlamentu Radkem Kotenem o novém řediteli GIBS a také o zákonu, který by v Česku zakázal zahalování tváře na veřejnosti.

„My na tom zákonu pracujeme už nějakou dobu. Jednotlivé části zákona se budou opírat o zákony, které už fungují jinde ve světě. Určitě jste zachytili, že třeba v sousedním Rakousku tento zákon vešel v platnost,“ říká Koten a dodává, že se u jižních sousedů inspirují i v samotném znění zákona.

„Nebudeme v podstatě vymýšlet něco, co je vymyšlené. Samozřejmě je potřeba to projednat i s ostatními poslaneckými kluby, abychom získali podporu. Ale nemyslím si, že někdo by tady chtěl vyloženě, abychom to měli úplně jinak než třeba Rakousko nebo Švédsko.“

Předseda bezpečnostního výboru dále uvedl, že si přeje, aby „v Česku platily české zákony a nikdo by tu z toho neměl dělat nějaké jiné zřízení, jinou republiku, muslimský stát a podobně."

Na otázku, jakým způsobem souvisí fakt, že někdo chodí se zahalenou tváří s vytvářením jiného státního zřízení, Koten odpověděl:

„Právo šaría je výklad politického islámu, který nařizuje, jak se kdo bude oblékat, že ženy jsou méněcenné a podobně. V případě, že třeba policie by chtěla někoho legitimovat, tak v tomto případě nemůže žádným způsobem ověřit totožnost. Bezpečnostní situace všude v Evropě se zhoršuje a v případě, že ti policisté nemohou pracovat, nemohou odpovídajícím způsobem tu osobu identifikovat.“

Bývalý tajemník Staník

Časopis Respekt upozornil na to, že do sněmovny stále dochází bývalý tajemník SPD Jaroslav Staník, který měl v jejích prostorách pronášet rasistické výroky a byl za to zatím nepravomocně a trestním příkazem odsouzen.

Tuto situaci Koten vysvětlil předáváním agendy novým zaměstnancům a asistentům hnutí.

„Pan Staník u našeho hnutí nepracuje, nicméně tu agendu, kterou má na starosti, tak skutečně musí předat někomu jinému. Pokud náhodou je viděn v Poslanecké sněmovně, tak pouze za účelem toho, aby předal tu agendu nějakému jinému pracovníkovi, který už tam je, který tu agendu přebírá,“ objasnil Koten.

Nový šéf GIBS

Nový šéf Generální inspekce bezpečnostních sborů Radek Dragoun je podle Kotena člověk se zkušenostmi – 12 let strávil na státním zastupitelství, kde vyšetřoval i kauzy korupce soudců.

„Má náhled do problematiky, mohlo by to dobře fungovat,“ dodává s tím, že jde o aktivního člověka, kterému záleží na bezpečnosti v České republice.

Připomíná také, že ve výběrovém řízení padla i otázka, zda existují záruky, že Generální inspekce bezpečnostních sborů nebude účelovými kroky vůči policistům, kteří pracují na kauze Čapí hnízdo, ovlivňovat vyšetřování.

„Pan Dragoun se k tomu vyjádřil tak, že on rozhodně nebude někomu nějakým způsobem nadržovat, je v podstatě nezávislý,“ ubezpečuje.