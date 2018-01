'Prostě si požádáme, až my budeme chtít.' Šéf bezpečnostního výboru Koten s prověrkou nespěchá

„Nemám co skrývat. Není problém, aby u mne prověrka proběhla. Stupeň prověrky si určí bezpečnostní výbor,“ prohlásil loni v listopadu poslanec Radek Koten (SPD) na dotaz Aktuálně.cz, zdali požádá o prověření bezpečnostními složkami.

Kotenův facebook žádný problém není, říká Okamura. Bojím se o důvěru partnerů z NATO, oponuje Gazdík Číst článek

Čerstvý šéf sněmovního bezpečnostního výboru podle serveru slíbil, že vyhoví výzvám TOP 09, podle které představuje bezpečnostní riziko. Na svém facebookovém profilu dříve sdílel informace z dezinformačních webů, například o nebezpečí z mikrovlnek.

V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz nyní uvedl, že o prověrku ještě nepožádal. Důvodem prý byla časová tíseň a také to, že se podle jeho názoru neměří všem stejným metrem. „Protože pokud u jednoho poslance to není kvalifikace a u druhého poslance by to měla být kvalifikace, tak jakým metrem měříme?“ ptá se poslanec SPD.

Už jste požádal o bezpečnostní prověrku?

Ne, ne, zvažujeme to. Vysoce pravděpodobně o tu prověrku požádáme. Jakmile se tak stane, tak budete informováni.

Zvažujete to? Dříve jste oznámil, že o ni požádáte. Změnilo se něco?

Nezměnilo se nic, situace je pořád stejná.

Co tedy zvažujete - kdy o prověrku požádáte?

Ano, přesně, pořádně to načasovat.

Z jakého důvodu je důležité načasování?

Někdo to musí administrativně vyřídit. Když si vezmete, že byl konec roku, nebyli jsme ve sněmovně, konec roku je vždy hektický, to víte sama.

A co vám brání, že jste o ni ještě nepožádal?

Já se momentálně seznamuju s prací v úřadě, protože, jak sama víte, jsem poslanec nováček. Funkce v bezpečnostním výboru je velmi zodpovědná funkce a velmi rád bych se seznámil naprosto dobře s problematikou, která pod to spadá. A průběžně, někdy v této době, budeme žádat. Ale není to tak, že budeme čekat, abychom mohli říct 'Jo, už jsme požádali.' Prostě si požádáme, až my budeme chtít, a nikoliv až nám politická konkurence nebo někdo předepíše, že si máme požádat.

Pokud se podíváte na předvánoční vyjednávání o tom, zda pan (Zdeněk) Ondráček bude členem výboru pro kontrolu GIBS: pan Ondráček měl kdysi v minulosti, možná mu skončila nedávno, prověrku na přísně tajné. A poslancům to bylo málo. To je jeden z důvodů, proč zvažujeme, zda o tu prověrku požádáme, či nikoli, protože pokud u jednoho poslance to není kvalifikace a u druhého by to kvalifikace měla být, tak jakým metrem měříme?

Pardon, teď jste zmínil, že zvažujete, zdali o prověrku požádáte?

Vy mě neustále chytáte za slovo.

Teď jste řekl, že zvažujete, zdali o prověrku požádáte, či nikoli. To jsou vaše slova. Jisté to tedy není?

Požádáme o prověrku, ale teď jste sama slyšela, že jeden poslanec tuto prověrku měl nebo má nebo mu krátce prošla její platnost. A poslancům to bylo málo na to, aby ho zvolili do podvýboru. Chápete to?

Vánoce, svátky, starosti

Pojďme se bavit o vás. O prověrku požádáte, to je jisté?

Ano, to je jisté. Jenom jsem o ni zatím nepožádal. A je to z těch důvodů, které jsem vám říkal. Byly Vánoce, byly svátky, byly jiné starosti, hlasovalo se o rozpočtu, a protože se seznamuji s problematikou bezpečnostního výboru, tak jak jste viděla, je poměrně složité mě zachytit. Od rána do večera někde běhám.

Už dříve jste prohlásil, že „nemáte co skrývat, není problém, aby u (vás) prověrka proběhla“.

Žiju řádným životem, nic jsem nikdy nikomu neukradl, nevidím důvod, proč o prověrku nepožádat.

Na jaký stupeň o ni požádáte?

Požádám o ni na takový stupeň, aby to mělo smysl. Když už mě budou služby prověřovat, Národní bezpečnostní úřad, BIS (Bezpečnostní informační služba) a podobně, tak aby to mělo nějaký smysl. Požádám nejlépe o ten nejvyšší stupeň prověrky.

Tedy o přísně tajné?

Vysoce pravděpodobně.

Šéfem bezpečnostního výboru poslanci v tajném hlasování zvolili Kotena, bude chtít bezpečnostní prověrku Číst článek

Ještě to nemáte rozmyšleno?

Prověrka, to si můžete najít na veřejně dostupných zdrojích, trvá rok, může trvat rok a půl, může trvat dva roky. Všechny úřady vás po tu dobu budou prověřovat. Nedokážu si představit, že vy po mně chcete měsíc po nastoupení do funkce, abych měl platnou prověrku, a přitom si můžete bez problémů zjistit, že prověření na tento stupeň trvá až dva a půl roku.

Já po vás nežádám platnou prověrku. Ptám se - s ohledem na vaše předchozí vyjádření, že o prověrku požádáte - zdali už jste o ni požádal. Nebylo by tedy vhodné, s ohledem na to, co jste řekl, o ni požádat co nejdříve, když samotné prověřování trvá dlouho, jak sám tvrdíte?

Úplně nejvíc si myslím, že to není na novinářích, aby mně diktovali, kdy si mám, nebo nemám požádat o prověrku. Nechte to, prosím vás, na nás, nechte to na mně a až bude prověrka, tak se to dozvíte jako první.

Co uděláte v případě, že prověrku nezískáte?

Nemyslím si, že bych ji nezískal. To bych nechal na orgánech, které tu prověrku budou dělat. Myslíte aby to nedopadlo jako v případě pana Mynáře?

Nemyslím si nic, jen se ptám na variantu, pokud prověrku nezískáte, jestli se pro vás něco změní.

Předbíháte událostem. Vždycky všechno je, až to je. A až to je, tak se z toho dají dělat závěry.