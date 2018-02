Střelce z Floridy si spletl s dezinformací. 'Na ověření nebyl čas, navíc jsem neměl brýle,' říká Koten z SPD

Na ověření neměl dostatek času, navíc fotografii viděl bez brýlí, vysvětluje v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz šéf bezpečnostního výboru a poslanec SPD Radek Koten, proč ve vysílání České televize citoval dezinformační zprávu. Střelce z Floridy Nikolase Cruze ve čtvrtek označil za člena levicové organizace Antifa. Jde ovšem o dezinformační zprávu, která se šířila po útoku na sociálních sítích. Rozhovor Praha 15:00 16. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Koten z hnutí SPD na ustavujícím jednání bezpečnostního výboru sněmovny v listopadu 2017 | Zdroj: Empresa Media / Profimedia

Ve vysílání České televize jste ve čtvrtek uvedl, že střelec z Floridy Nikolas Cruz byl členem Antify (antifašistické, extrémně levicové hnutí – pozn. red.). Jak jste na to přišel?

Zahlédl jsem to na internetu, měl na sobě tričko Antify. Není to nic potvrzeného. Viděl jsem ho prostě na fotce s tričkem Antify.

Na jakém serveru jste to našel?

Tuším, že jsem to vyhledával přes Google.

Takže jste si vyhledával jméno střelce?

Ano.

Na fotografii, kterou zmiňujete, ale není střelec z Floridy. Jde o dezinformaci, která se šířila na sociálních sítích. Věděl jste to?

Netuším. Já jsem to viděl zběžně a bez brýlí.

České i zahraniční servery uváděly, že Nicolas Cruz byl naopak členem bělošské extremistické skupiny, nikoli tedy levicové Antify. Daný snímek byl navíc za falešnou zprávy i označen. Vy jste na to nenarazil?

Ne. Než jsem šel do televize, zahlédl jsem jedním okem bez brýlí tento obrázek a připadalo mi to, že je to ten člověk (střelec z Floridy Nikolas Cruz – pozn. red.). Dál jsem to ale neověřoval.

Zabijeji tedy lide ruzneho politickeho smysleni. Co je ovsem zvlastni, ze tento fakt nekdo neni schopen skousnout, da si praci a vyrobi a pusti do sveta hoax, ze strelec se ve skutecnosti hlasil k jine ideologii (v pripade floridskeho strelce k levici).https://t.co/Q18iK4Djxh pic.twitter.com/V3CJtnjbos — Michal Musil (@Musil) 15. února 2018

A nebylo na místě si to ověřit? Nebo to raději vůbec nezmiňovat? Ve vysílání České televize jste tak šířil zprávu, která byla už označena za nepravdivou.

No vidíte to, tak to je v pořádku. Aspoň vidíte, že funguje demokratický princip a že funguje i vyvracení dezinformací.

„Tuším, alespoň co jsem z veřejně dostupných zdrojů viděl na internetu. Tak tento člověk, který útočil ve škole, byl podle těchto zdrojů členem snad Antify, nějakého extrémistického hnutí v Americe.“ Radek Koten (pro Českou televizi )

Co řekl poslanec Radek Koten z SPD v pořadu České televize Události, komentáře můžete sledovat ZDE. Prohlášení Kotena ke střelci z Floridy je ke zhlédnutí od času 24:30.

'Příště si to ověříme důkladněji'

Nemělo by to ale primárně fungovat tak, že informace, které máte, si nejdříve ověříte, když navíc jdete do živého vysílání?

Příště budeme rozhodně ověřovat daleko důkladněji, v rámci časových možností. Pokud na to máte jen chviličku před tím, než musíte přejet do České televize, velice těžko v tak krátkém časovém okně dokážete ověřit všechno stoprocentně. To byste na to musela mít tým lidí.

Vy ale ten tým máte. K dispozici máte ve sněmovně tři asistenty.

Pokud mi to televize nahlásí den dopředu, tak si to samozřejmě zjistím perfektně. Pokud na to máte hodinu i s cestou, tak je to poměrně problematické. To jistě uznáte. Máte ještě nějaký jiný typ dezinformace? Já si myslím, že jsme se o tomhle už bavili poměrně dlouho. Třeba, že auta nenarážejí do lidí?

Jedná se o to, že byste si z vaší pozice asi neměl dovolit šířit dezinformace v televizi nebo ve veřejném prostoru. Je to věc, kterou si uvědomujete a které se budete snažit do budoucna vyvarovat?

Určitě, určitě. Já mám teď schůzku s ředitelem Vězeňské služby… (Koten byl během rozhovoru na cestě v autě – pozn. red.)

Radek Koten Předseda bezpečnostního výboru a poslanec SPD Radek Koten na svém facebookovém profilu už dříve sdílel informace z dezinformačních webů, například o nebezpečí z mikrovlnek. TOP 09 čerstvého politika proto vyzvala, aby zažádal o bezpečnostní prověrku. Podle strany Koten představuje bezpečnostní riziko. Poslanec SPD žádost o prověrku přislíbil, dosud tak však neučinil.

Zamýšlíte celou věc tedy ještě nějak dovysvětlit? Vyjádřit se k tomu třeba na svém facebooku?

Určitě. Pokud budeme pozváni do České televize - já jsem momentálně tedy na Vysočině - tak to samozřejmě uvedu na pravou míru.

V souvislosti se šířením dezinformací jste slíbil, že vyhovíte výzvě TOP 09 a požádáte o bezpečnostní prověrku. Už jste o ni požádal?

Jakmile požádáme, tak to zveřejníme.

V jakém časovém horizontu to plánujete?

Už jsem to říkal, do tří měsíců.

Proč si nepožádáte hned?

Protože musíte doložit poměrně spoustu dokladů, která vám musí připravit účetní, musíte si je poshánět na Správě sociálního zabezpečení a podobně. Takže všechny doklady musíte mít připraveny a pak můžete požádat. Pak nějakou dobu trvá, než vám Bezpečnostní informační služba prověrku vydá. A vzhledem k tomu, že si kolikrát nemám čas dojít ani na oběd, mi nezbývá čas na tyto věci.