Poslanec SPD Koten: Tajná služba by měla být tajná, nemá sloužit k předvolebnímu boji

Dočasným šéfem Bezpečnostní informační služby bude i po 15. srpnu stávající ředitel Michal Koudelka, rozhodl premiér Andrej Babiš (ANO). „Myslím si, že to bude fungovat standardním způsobem. Když šéf odjede na čtrnáct dní na dovolenou, tak se instituce taky nezastaví,“ komentuje předseda sněmovního bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD). Interview Plus Praha 23:47 11. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf bezpečnostního výboru Radek Koten (SPD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kotenovi někteří členové opozice vyčítají, že nesvolal bezpečnostní výbor, kde by se celá věc prodiskutovala. „Neměl jsem k tomu ale zákonný důvod,“ brání se.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Lukáše Matošky

„V případě, že bych schůzi svolal, tak by to bylo mimo zákon. Opozice by na mne samozřejmě hned ukázala. Že to je Koten, který nedodržuje zákony a svolává si výbor, kdy chce. Tomu jsem chtěl předejít,“ dodává v Interview Plus.

Poslanec SPD má za to, že řešení, ke kterému přistoupila Babišova vláda – tedy nejmenování nového šéfa, ale dočasného pověření dosluhujícího – je sice rozhodnutí „á la chytrá horákyně“, ale rozpor se zákonem nevidí. „Není tam explicitně uvedeno, že je to zakázáno,“ říká.

Za bernou minci přitom nepovažuje vyjádření ústavního právníka Jana Kysely, který ve Speciálu Českého rozhlasu Plus prohlásil, že pokud vláda najde nějakou kličku, tak „zákon přinejmenším obchází, spíše však porušuje“.

Ústavní právník Kysela: Vláda má šéfa BIS jmenovat. Pokud to neudělá, přinejmenším obchází zákon Číst článek

Ústavní právníci si zákon mnohdy vykládají podle svého, tvrdí Koten a připomíná, že zatímco opozice v minulosti žádala odklad volby nového nejvyššího státního zástupce nebo členů Rady České televize, v případě jmenování šéfa BIS naopak volala po rychlé akci.

Host Interview Plus Lukáše Matošky je přesvědčený, že přechodné období BIS bez problémů přestojí. Jako negativní signál pro zahraniční spojence ale považuje dohady, které kolem Koudelky vznikly.

„Mediální prostor, který tomu byl věnován, neodpovídá tomu, že by tajná služba měla být tajná. Vnímám to jako předvolební boj stran, které se musí před volbami zviditelnit,“ říká a celou situaci přirovnává k pavlačovému handrkování.

Dokumenty ke Koudelkovi

Radek Koten přiznává, že ačkoliv se necítil dostatečně pověřen pro svolání bezpečnostního výboru, a to v případě shánění dokumentů, které by mohly dokazovat Koudelkovu nekompetentnost k povýšení do generálské hodnosti či dalšímu působení ve funkci, na oficiální pověření nečekal.

„V médiích jsem zachytil, že takové dokumenty jsou, a ostatní členové výboru se po nich začali shánět – zájem projevil třeba Jan Bartošek (KDU-ČSL). V případě, že členové projeví zájem, jsem vstřícnost sama. Oficiální pověření jsem neměl, ale samozřejmě bych ho získal.“

V České televizi (Události, 3. 8. 2021) Koten prohlásil, že o zpřístupnění dokumentů proti Michalu Koudelkovi požádal dopisem, na který kancelář prezidenta reagovala kladně. Na závěr Interview Plus nicméně konstatoval, že zmíněné dokumenty od bezpečnostního odboru kanceláře prezidenta ale oficiálně nepožádal.

Poslechněte si celý rozhovor Lukáše Matošky s Radkem Kotenem.