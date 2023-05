Šéf Ředitelství silnic a dálnic: Detektivové zasahují napříč republikou, jde o historické zakázky

Od rána zasahovali detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu na Ředitelství silnic a dálnic. Generální ředitel úřadu Radek Mátl pro iROZHLAS.cz potvrdil, že zásah se odehrával nejen v centrálním sídle, ale i na dalších místech republiky. „Můžu jedině deklarovat, že se to netýká mé osoby nebo nikoho z úzkého vedení ředitelství. Jedná se o historické věci. Poskytujeme veškerou součinnost,“ zdůraznil. Rozhovor Praha 12:15 16. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít generální ředitel ŘSD Radek Mátl | Foto: Dana Špicarová | Zdroj: Český rozhlas

Máte bližší informace k zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v sídle Ředitelství silnic a dálnic?

Po dohodě s kolegy z centrály samozřejmě nemůžu prezentovat žádné podrobnosti. V tuto chvíli probíhá zajišťování dokladů k historickým zakázkám na Ředitelství silnic a dálnic.

Činnost probíhá v průběhu celého dnešního dne v úzké spolupráci. Poskytujeme detektivům veškerou součinnost tak, aby měli všechny potřebné podklady k dispozici. To probíhá v tuto chvíli.

Můžu jedině deklarovat, že se to netýká mé osoby nebo nikoho z úzkého vedení ředitelství. Jedná se o historické věci.

‚Pletichy při zadání veřejné zakázky.‘ Detektivové zasahují na Ředitelství silnic a dálnic Číst článek

V tuto chvíli je to problém spíš toho, že dokládáme náležitosti pro NCOZ. Já jsem mimo budovu normálně pokračoval ve své práci. A pověřil jsem kolegy, kteří s detektivy komunikují a dávají podklady z našich systémů.

Chápu správně, že jde o více historických zakázek?

Přesně tak. Nějaké zakázky, nějaké činnosti ředitelství, které jsou předmětem vyšetřování. Všechny podrobnosti musí sdělit národní centrála. Samozřejmě mám podepsanou mlčenlivost. Takže vím, čeho se to týká, ale nemohu nic prozradit.

Můžete přiblížit, jestli se to týká pražských zakázek, nebo jiných po republice?

Omlouvám se, ale nerad bych něco specifikoval. Je to věc vyšetřování. Znáte to, cokoliv řeknete špatně, by mohlo ohrozit nebo zhatit vyšetřování, to bych velmi nerad. Jestli je tam nějaké podezření, tak je potřeba to řádně došetřit. A my poskytujeme plnohodnotně veškerou součinnost, kterou můžeme.

Po dohodě s detektivy jsme si řekli, že budeme poskytovat jen základní informace. Sdělit, čeho se to týká, je v kompetenci národní centrály. Ta musí vědět, co chce sdělit, a co sdělit nelze.

Zásah napříč republikou

Zásah probíhá v jedné budově, té centrální na pražském Kačerově, nebo i někde jinde?

Co mám informace, tak i jinde. Probíhá na Kačerově na generálním ředitelství, ale probíhá i na některých střediscích správy a údržby dálnic (SSÚD). Nevím přesně ten seznam. Kolegové z národní centrály se mnou nesdíleli přesnou informaci, ale ten zásah je širšího charakteru.

Takže i napříč republikou?

I napříč republikou. Ale základ je samozřejmě u nás na centrále, protože tam máme ty historické dokumenty v našich systémech.

To znamená, že je to ve spolupráci s naším odborem veřejných zakázek a s IT. Dokážeme ze systémů vytáhnout potřebné informace pro detektivy, kteří je potřebují.

Hackeři chtějí po Ředitelství silnic a dálnic desítky milionů. Organizace zvažuje, že zaplatí Číst článek

Nevíte, jak dlouho bude zásah probíhat?

Těch dat je poměrně hodně, takže si myslím, že to bude v průběhu celého dne.

Plánujete vydat potom oficiální vyjádření?

Zatím to neplánujeme. Tuto záležitost bych potom řešil ve spolupráci s národní centrálou, jakým způsobem se k tomu budeme vyjadřovat.

Teď nechávám naše lidi pracovat, aby dali detektivům všechny podklady. Spolupracujeme, jejich lidi jsou u nás. Takže se na tom pracuje. A jakmile bude protokol v průběhu dnešního odpoledne nebo večera dokončen, tak pak se domluvíme, jak se k tomu na veřejnosti vyjádříme.

Předpokládám, že nějaké prohlášení vydáme, ale teď je potřeba dodělat veškeré podklady pro všechny lidi. A až budou podklady k dispozici a bude závěrečný protokol, tak se s kolegy z národní centrály domluvím, jak se k tomu vyjádří za nás.

Deklaruji, že v tuto chvíli je to o součinnosti. Není to o tom, že by zde probíhala nějaká obvinění nebo něco takového, nic takového tady neprobíhá. Je to o tom, abychom jim dali všechny podklady, které potřebují pro vyšetřování.