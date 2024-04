SPD chce do vlády, od referenda ale neustoupíme. Zajíci se počítají až po honu, říká Rozvoral

Vláda složená z ANO a SPD? Věc, která přišla na přetřes po víkendovém sjezdu druhého jmenovaného hnutí. Pro SPD je ANO „nejbližší koaliční partner“, ANO se ale do případné vládní spolupráce příliš nehrne. Vadí hlavně postoj zástupců SPD k EU a požadavek na referendum o vystoupení. „Bojujeme a chceme prosadit přímou demokracii, to znamená referendum. Z toho ustupovat nechceme,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus poslanec PSD Radek Rozvoral. Rozhovor Praha 20:05 15. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Rozvoral tento víkend na celorepublikové konferenci hnutí obhájil pozici člena předsednictva | Foto: Michal Turek | Zdroj: Profimedia

Co říkáte na slova sociologa Kosteleckého, že se zlepšující se ekonomickou situací vám voliči přibývat nebudou?

Z těch preferencí je vidět, že máme pořád průměrně kolem nějakých deseti procent a samozřejmě budeme dělat maximum pro to, aby se to zvedlo. Cílíme vždycky na dvouciferný výsledek, takže pracujeme na tom a budeme se snažit, aby voličů bylo čím dál víc.

Věříte si na to, pane poslanče, že po příštích sněmovních volbách půjdete do vlády?

Říkáme delší dobu, že bychom chtěli být vládní stranou. Chtěli bychom prosazovat náš politický vlastenecký program na té nejvyšší politické úrovni a budeme dělat maximum pro to, aby se to stalo.

Nepředpokládám, že byste po volbách chtěli do vlády s některou ze stávajících vládních stran. Takže vám jako potenciální koaliční partner zbývá hnutí ANO. Jeho předseda o víkendu ale řekl, že s vámi do vlády nepůjde. Co vy na to?

Říkáme již delší dobu, že jsme druhou nejsilnější opoziční stranou. V Poslanecké sněmovně jsou pouze dvě opoziční strany. Na některých věcech samozřejmě spolupracujeme a říkáme, že náš nejbližší koaliční partner je hnutí ANO.

Ale ten s vámi nechce do vlády. Takže ty vaše vyhlídky, že se do vlády dostanete po příštích sněmovních volbách, nevypadají příliš nadějně.

Uvidíme, jak voliči rozdají karty příští rok ve volbách do Poslanecké sněmovny a pak se uvidí, co bude dál.

Jednou z překážek vašeho vstupu do vlády s hnutím ANO je podle Andreje Babiše váš „protievropský program“. Dovedete si představit, že byste jako hnutí SPD v tomto trochu ustoupili, abyste se do vlády s hnutím ANO dostali?

Pro nás jsou prvořadé - a máme to i v názvu našeho politického hnutí - svoboda a přímá demokracie. Bojujeme a chceme prosadit přímou demokracii, to znamená referendum.

Referendum na celostátní úrovni i co se týče mezinárodních smluv a dalších věcí. Takže z toho samozřejmě ustupovat nechceme.

Podpora referenda

To znamená, že byste trvali na referendu o vystoupení z Evropské unie? Z toho byste neustoupili?

Je to samozřejmě o jednání, ale občané České republiky musí rozhodnout o tom, jestli chtějí být v Evropské unii, nebo nechtějí.

Teď jsem se ptal spíš na to, jestli byste z tohoto vašeho požadavku vyhlásit referendum o vystoupení z Evropské unie byli ochotní ustoupit, pokud by to bylo podmínkou Andreje Babiše pro váš vstup s hnutím ANO do vlády?

Referendum je věc, kterou podporujeme a budeme o tom samozřejmě jednat. Ale z takových věcí, které jsou základem našeho programu, ustupovat nechceme.

Náznaky, že byste chtěli vystoupit z Evropské unie, na vaší konferenci o víkendu označil za překážku k vládnutí i bývalý prezident Miloš Zeman, kterého jste si pozvali. Ani na jeho doporučení nedáte?

To je názor pana prezidenta Zemana. Také tam mluvil o tom, že je potřeba zavést referendum, že je potřeba přímá demokracie a o to se my snažíme. Nejenom o referendum, ale i o přímou volbu hejtmanů, primátorů, starostů a jejich osobní odpovědnost.

To ano, ale exprezident Zeman současně řekl, že ten váš postoj k Evropské unii může být překážkou vašeho vstupu do vlády.

Ano, ale my prosazujeme náš politický program. Je to názor pana prezidenta. Jak se říká, zajíci se počítají až po honu. Takže tak jak dopadnou volby, potom budou povolební vyjednávání a uvidíme, jak to všechno dopadne. Z našeho programu ale nechceme ustupovat.

Váš předseda Tomio Okamura na sebe v těchto dnech upozornil výrokem, že podporovat Ukrajinu z veřejných peněz je zločin. Co je na tom zločinného, pane poslanče?

Delší dobu říkáme, že nechceme válku, že chceme mír. Chceme, aby začala jednání o míru.

Jak toho míru chcete dosáhnout, pane poslanče?

Jsme poslanci a politici České republiky. Platí nás čeští občané, takže chceme peníze, které máme, dávat českým občanům a udělat takové zákony, aby českým občanům pomáhaly.

A jak chcete míru na Ukrajině docílit? Tak, že byste přestali podporovat zemi, která se brání ruské agresi?

Samozřejmě říkáme, že Rusko je agresor. Odsoudili jsme to. Nechceme ale, aby umírali další lidé. Ta linie je stejná, neposouvá se to ani tam, ani tam.

Takže jak toho chcete docílit?

Je potřeba, aby politici větších států a větších aglomerací začali společně jednat, aby se začalo jednat o příměří a o tom, aby se neválčilo.