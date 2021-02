Chceme přispět k řešení, jednání s vládou ale trvají moc dlouho, říká Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy

„Každý slušný zaměstnavatel musí dbát na zdraví svých zaměstnanců. Jsou to nejdůležitější, co má,“ zdůrazňuje Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Zatímco v plzeňském kraji už došla lůžka, průmyslovým závodům a skladům se zatím opatření vyhýbaly, a vznikaly tak další ohniska nákazy. Jak chce vláda řešit katastrofickou epidemickou situaci v Česku není stále jasné. Jaký přístup k pandemii zaujímají samy průmyslové podniky? Praha 16:46 25. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Ano, my cítíme zodpovědnost za současnou situaci, chceme přispět k jejímu řešení, ale občas nám trvá skutečně dlouho dohodnout se s vládou na podmínkách fungování,“ říká Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy | Foto: Šárka Ševčíková | Zdroj: Český rozhlas

Stát ve středu rozhodl, že bude firmám i živnostníkům kompenzovat plošné testování. Za test uhradí až 60 korun za čtyři testy na osobu měsíčně. O případném uzavření podniků na omezenou dobu však vláda zatím neuvažuje.

Na jaře měly přitom podniky možnost předcházet šíření koronaviru například prostřednictvím celozávodní dovolené. Tu řada z nich přijímala dobrovolně.

„Na rozdíl od České republiky výrobní závody, které zastupujeme, letní měsíce nepromarnily a využily je k tomu, aby zavedly principy chytré karantény. Valná většina z nich v tuto chvíli dokáže testovat, trasovat a také eliminovat nakažené,“ tvrdí Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Další opatření, třeba ty nařízená vládou, proto nepovažuje za nutné.

Navzdory tomu je ale nyní například v závodech ŠKODA AUTO, kde se trasuje a testuje, 684 nakažených. Špicar se však vyššího rizika v průmyslových závodech neobává.

„Vzhledem k tomu, že jsme nejprůmyslovější ekonomika v celé Evropské unii, tak se ta čísla v populaci musí projevit i na počtu nakažených v průmyslových podnicích,“ říká.

ŠKODA AUTO podle něj doposud přijala 82 protipandemických opatření, za minulý rok na boji proti pandemii vydala 1 miliardu korun a dokáže díky tomu pandemii ve svých podnicích kontrolovat.

‚Jednání trvají dlouho‘

Pravidla zavedená v závodech ŠKODY AUTO však neplatí zdaleka všude. Podnikatelské svazy se ve středu s vládou dohodly, že souhlasí se zavedením povinného nošení roušek v podnicích, a to od 1. března.

Proč takové opatření neplatilo už dřív? „To je výborná otázka. Zeptejte se na to vlády, neptejte se nás,“ odpověděl Špicar. „Už několik týdnů žádáme vládu, aby nám umožnila používat samovyhodnocovací testovací sady a přispěla na jejich pořizování, ale dohodli jsme se teprve tento týden,“ vysvětlil.

„Ano, my cítíme zodpovědnost za současnou situaci, chceme přispět k jejímu řešení, ale občas nám trvá skutečně dlouho dohodnout se s vládou na podmínkách fungování,“ dodal.

S povinným testováním ve firmách, jaké ČSSD navrhuje od 8. března, je podle Špicara možné počkat. Řada menších firem se dle jeho slov doposud do testování nepouštěla kvůli nedostatku prostředků a hospodářské krizi, to by se ale mohlo se státními kompenzacemi za testy změnit. Jak Svaz průmysu a dopravy, tak další odvětvové svazy proto budou nyní apelovat na svou členskou základnu, aby toho využila a začala masivně testovat.

Objevují se však informace, že jsou lidé v některých firmách nucení nehlásit hygieně rizikové kontakty, když jsou nemocní. Někteří na sociálních sítích mluví o tom, že jsou zaměstnavatelem nucení nechodit na testy a vyležet se doma, aby další lidé nešli do karantény.

„Považuji to za naprosto neuvěřitelné. Může to vést k jediné věci – že podnik bude mít tolik nakažených, že se sám bude muset zavřít,“ okomentoval Špicar. „Každý slušný zaměstnavatel přece musí dbát na zdraví svých zaměstnanců, protože jsou to nejdůležitější, co má,“ zdůraznil viceprezident.

V nápravě takových přestupků by podle něj mohli sehrát roli odbory, ale i samotní zaměstnanci, kteří mohou takové jednání nahlásit. „Není možné něco takového tolerovat,“ uzavřel Špicar.